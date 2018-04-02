İsrail BM ile anlaştı, Afrikalı göçmenler sınır dışı edilmeyecek

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İsrail, Birleşmiş Milletler (BM) ile vardığı anlaşmanın ardından binlerce Afrikalı göçmeni sınır dışı etmekten vazgeçti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin, göçmenleri kabul etmeleri için bazı Avrupa ülkeleriyle anlaşma yapmaya çalışacağı belirtildi.

Başbakan Netanyahu, "Anlaşma kapsamında İsrail'den 16 bin 250 göçmenin Kanada, Almanya ve İtalya gibi gelişmiş ülkelere gitmeleri sağlanacak" dedi.

İsrail ülkede kalacak göçmenlere ise yasal statü verecek. İsrail medyasına göre bu göçmenlerin sayısı yaklaşık 18 bin.

İsrail'e sığınmak isteyen çoğu Eritreli ve Sudanlı Afrikalı göçmenler, 3 ay içinde ülkeyi gönüllü olarak terk etmemeleri halinde önce süresiz hapse atılacakları sonra sınır dışı edilecekleri yolunda uyarılmışlardı.

Bu kişilerden kendi ülkelerine, Ruanda'ya ya da Uganda'ya gitmeleri istenmişti.

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BM İsrail'in açıkladığı planın ulusal ve uluslararası hukuk kurallarına aykırı olduğunu açıklamış, Afrikalı göçmenler de planı protesto etmişti.

İsrail'de de Yahudiler arasında da bu hamleyi eleştirenler olmuştu.

Başta eski bazı büyükelçiler ve Yahudi Soykırımı'ndan kurtulanlar etik olmadığını vurguladıkları planın, ülkelerinin uluslararası imajını zedeleyeceğini söylemişti.

Buna karşın Netanyahu muhalefetin eleştirilerini "temelsiz ve absürt" olarak nitelemiş, ülkesinin "gerçek sığınmacıları" ülkeye yerleştirmeye hazır olduklarını savunmuştu.

'Eşi benzeri görülmemiş bir anlaşma'

İsrail Afrikalı sığınmacıları "ekonomik göçmenler" olarak nitelendiriyor.

Göçmenler ise zaten ülkelerindeki tehlikeden kurtulmak için kaçtıklarını ve geri dönmenin güvenli olmayacağını söylüyor.

Bu göçmenlerin büyük bölümü yıllar önce Mısır üzerinden ülkeye girmiş ancak daha sonra çöldeki sınır hattına tel örgü çekilmesiyle yasa dışı geçişler önlenmişti.

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5 yılda uygulanacak

Netanyahu'nun ofisinin "benzersiz" olarak nitelendirdiği bu yeni anlaşmanın hayata geçirilmesi, 5 yıllık bir süreye yayılacak.

Anlaşmada adı geçen ülkelerden Kanada, İtalya ve Almanya henüz resmi olarak taraf olacaklarını doğrulamadı.

İsrail'de 40 binden fazla Afrikalı göçmen olduğu sanılıyor.

Hükümetin açıkladığı karar öncesi İsrail'de Yüksek Mahkeme, Pazar günü başlaması planlanan sınır dışı etme işleminin yapılamayacağı yönünde bir karar almıştı.