Çipras: Türkiye provokasyonlarını arttırıyor

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Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras Türkiye'nin "provokasyonlarını yoğunlaştırıp ilişkileri bozduğunu" savundu ve Ankara'ya "çıkmaza yol açan taktiklerini" terk etmesi çağrısı yaptı.

Çipras Yunan TV kanallarından canlı olarak yayınlanan Bakanlar kurulu toplantısındaki konuşmasında: "Yunanistan kimseyi tehdit etmiyor. Ancak kimseden de korkmuyor. Güçlü ve güvenli bir ülkeyiz, ittifaklarımız var. AB ilk kez Ege ve Doğu Akdeniz'de yanımızda yer aldı. Türkiye'ye tahrik edici politika ve söylemlerden vazgeçilmesi için çağrıda bulunuyoruz. İçteki sorunların komşu ülkelere yönlendirmekle yangının daha fazla büyümesine yol açmasını kimse istemez" ifadelerine yer verdi.

İki Yunan askerinin Türkiye'de haksız yere tutulduğunu savunan Çipras "Sınır bölgesinde kaçak göçmen geçişlerini önlemekle görevli iki Yunan askerinin bir an önce serbest bırakılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mümkün mertebe elinden gelen gayreti göstermesini bekliyoruz." dedi.

Çipras ayrıca ve "Zaman zaman Yunan tarafına geçen Türk askerlerinin Türkiye'ye iade edildiklerini anımsattıktan sonra "Böyle olumlu bir gelişme Türkiye'nin iyi niyet gösterisi olarak kabul edilecektir" şeklinde konuştu.

'Sabırlı olacağız'

Çipras son olarak iki askerin durumu ile ilgili "Sabırlı olacağız.. yangına körükle gidecek taraf olmayacağız.." dedi.

Çıkarıldıkları mahkemede tutuklanan Yunan askerleri teğmen Aggelos Mitretodis ile Astubay Çavuş Dimitros Kouklatzis ifadelerinde 'sınırı yanlışlıkla geçtiklerini' söylemişti.

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Askerler, kar ve sis nedeniyle yollarını kaybettiklerini 'casus olmadıklarını' ifade etmişlerdi.

Yunan askerlerin avukatları aracılığıyla yapılan tahliye talebi reddedilmişti.

Pazar günü Hatay'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Geçen sınır ihlali yapan subayı biz yakaladık, Batı ayağa kalktı. Kusura bakmayın, biz yargı devletiyiz. Sizin yargınız var da bizim yargımız yok mu?" ifadelerini kullanmıştı.