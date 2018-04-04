'Bir rüyam var': Martin Luther King'in 50. ölüm yıldönümü

1963'te Washington'da yaptığı "Bir rüyam var" konuşmasıyla 20. yüzyıla damgasını vuran Amerikalı yurttaş hakları lideri Martin Luther King Jr'ın öldürülmesinin üzerinden tam 50 yıl geçti. King'in konuşması ABD'de 20'inci yüzyılda ırklar arası ilişkilerde ve ırkçılıkla mücadelede bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor.

28 Ağustos 1963'te Washington'daki Lincoln Anıtı önünde toplanan on binlerce sivil haklar savunucusu karşısında yaptığı konuşmada King, insanların renkleri nedeniyle yargılanmadığı bir dünya hayal ettiğini söylemişti.

1963'teki meşhur konuşmasında King, bütün ABD vatandaşları için eşitlik, adalet ve özgürlük istemişti.

1964 yılında ise ABD Kongresi bütün vatandaşlara eşit haklar veren bir yasayı kabul ederek ırkı, etnik kökeni nedeniyle veya azınlık olduğu gerekçesiyle kişilere yönük her türlü ayrımcılığı men etmişti.

King, 1964'te, ırklar arası eşitlik için verdiği mücadele nedeniyle Nobel Barış Ödülü'nü aldı.

1968'de grevdeki sağlık çalışanlarına destek için gittiği Tennessee'de uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.