Avrupa uçuşlarında yüzde 50'ye varan aksama

Avrupa sahasında hava trafiğini kontrol eden Brüksel merkezli EUROCONTROL sistemlerindeki arıza sebebi ile Avrupa'ya yapılacak tüm seferlerde ciddi aksamalar olmaktadır.



Eurocontrol ile temasımız devam etmekte olup, seferler ile ilgili açıklamalar WEB sitemizden yapılacaktır.