Spotify halka açıldı, ilgi beklenenden yüksek çıktı

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Dünyada dijital müzik dinleme platformu olarak liderliği elinde bulunduran Spotify, Salı günü New York borsasında halka arz edildi.

Sessiz bir şekilde halka arz olmak için geleneksel yolları izlemeyen şirketin hisseleri açılışı 165,90 dolardan yaptı.

New York Menkul Kıymetler Borsası'nın (NYSE) Spotify için belirlediği referans fiyat ise 132 dolardı.

Bu fiyattan yüzde 26 daha yukarıda bir açılışla halka arz olan Spotify'ın hisseleri, günü düşüş yaşayarak 149 dolardan bitirdi.

Böylece şirketin değeri borsaya açıldığı ilk gün 26,5 milyar dolara çıktı.

Spotify, Snapchat ve Twitter gibi teknoloji şirketlerinden çok daha değerli bir yere konumlanmış oldu.

Gün sonunda 30 milyon hisse el değiştirdi.

'Kimliğimizi değiştirmedik'

Spotify'ın ilk gün performansı, şimdiye kadar gerçekleşen en iyi 10 teknoloji şirketinin halk arzı arasına girmesini sağladı. Bu diğer şirketlere cesaret veren bir performans olarak değerlendiriliyor. İlk 10 içinde Facebook ve Alibaba da var.

Spotify geleneksel halka arz yöntemi olarak yeni hisse senedi piyasaya sürmek yerine şirketin ilk yatırımcılarının elindeki hisseleri satmasıyla farklı bir halka arz gerçekleştirmiş oldu.

Bu hamle şirketin ilk yatırımcılarının eline nakit geçmesini sağladı.

Ayrıca bu sistemde banka garantisi olmaksızın şirket yatırımcıya doğrudan satış yapabiliyor.

Şirketin genel müdürü Daniel Ek, bu sistemi seçmelerinin nedeni olarak sermaye artımı amaçlarının olmamasını gösterdi.

Ek, böylelikle halka arzın şirketin kimliğinde bir değişiklik yaratmayacağını vurguladı.

Spotify ayrıca alışageldik yöntemlerin dışında kalarak yatırım bankalarıyla çalışmadı, yatırımcı şovları düzenlemedi.

İsviçre bayrağı

Spotify'ın halka açılışında yaşanan bir başka gelişme ise bayrak karmaşası oldu.

Genel merkezi İsveç'in Stockholm şehrinde bulunan şirket için New York Borsası'nın girişine ilk başta İsveç yerine İsviçre bayrağı asıldı.

Telif hakkı Reuters Image caption Spotify için ilk başta İsviçre bayrağı asıldı

Telif hakkı Reuters

Bu durumu fark eden yetkililer bayrakları değiştirse de olay sosyal medyanın gözünden kaçmadı.

Bunun üzerine New York Borsası işi espriye vurdu, İsviçre'nin tarihte siyasi olarak nötr bir pozisyonu olmasına ve değerli para birimine atıfta bulunarak Twitter'dan, "Umarım herkes bu sabah fiyat belirlemede edindiğimiz nötr pozisyona yaptığımız bir anlık güzellemeden keyif almıştır" dedi.

Gelir kaygıları

Reuters'a göre üyelik bedelini ödeyen 71 milyon kullanıcısı olan Spotify'ın borsadaki ilk günkü performansının iyi olmasının sebebi iş modeline duyulan güven.

Ancak her ne kadar Spotify'ın yıllık geliri 5 milyar dolar olsa da bunun dörtte üçünden fazlasını telif hakkı sahiplerine ödemesi ileride nasıl gelirini artıracağına dair şüphe uyanmasına yol açıyor.

Sistemi ücretsiz dinleyen 90 milyon kişiden fazla bir reklam geliri elde edemeyen şirketin plak şirketleriyle masaya tekrar oturması giderlerinin düşmesini sağladı.

Ancak şirketin halen yılda 1,5 milyar dolar kaybı var, henüz bir kâr elde edebilmiş değil.

Bu yüzden yatırımcılarına gereken güveni vermesi için gelirini artırmanın bir yolunu bulması gerekiyor.