Rusya OPCW'yi toplantıya çağırdı, gündem İngiltere'deki kimyasal saldırı

Telif hakkı EPA/ Yulia Skripal/Facebook Image caption 66 yaşındaki Sergei Skripal ve 33 yaşındaki kızı Yulia Noviçok ile zehirlenmişti

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW), Sergey Skripal ve kızı Yulia'ya kimyasal saldırı düzenlemekle suçlanan Rusya'nın çağrısıyla toplanarak olayı görüşecek.

Saldırının arkasında olmadığını savunan ve İngiltere'nin bu konuda daha fazla kanıt sunması gerektiğini belirten Rusya'nın talebini kabul eden OPCW'nun toplantısı önümüzdeki hafta Hollanda'nın Lahey kentinde gerçekleşecek.

Kanıtları inceleyen İngiltere'deki Porton Down laboratuvarı Salı günü yaptığı açıklamada, Skripal'ların maruz kaldığı Noviçok sinir gazının nerede üretildiğini tespit etmelerinin mümkün olmadığını söylemişti.

Askeri sınıfta bir sinir gazı kullanımı nedeniyle saldırının arkasında muhtemelen bir devlet olduğunu belirten laboratuvar, Noviçok'un nerede üretildiğini tespit etmelerinin kendi görevleri olmadığını belirtmişti.

OPCW'nun bir üyesi olan Rusya'nın örgütü olağanüstü toplantıya çağırma hakkı bulunuyor.

Rusya, İngiltere'nin örgüte hangi kanıtlar sunduğunu öğrenmek istiyor. Dün Türkiye'de konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, soruşturmada rol almak istediklerini söylemişti.

Telif hakkı Getty Images Image caption Saldırının arından olay yerindeki polisler

İngiltere Dışişleri Bakanlığı ise toplantı çağrısının Rusya'nın "OPCW'nun bir sonucu varmasını engellemek isteyen Rusya'nın ayrıştırıcı bir taktiği" olarak niteledi:

"Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nde saldırı mağdurunun olası saldırganla ortak soruşturma yürütmesi gerektiğine dair bir madde yok."

OPCW'nun kendi bağımsız laboratuvar testlerinin sonuçlarının önümüzdeki hafta yayınlanması bekleniyor.

Kimyasal saldırının ardından 29 ülke Rus diplomatları sınır dışı etmişti.

Pazartesi günü saldırı hakkında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise saldırının arkasında "Brexit nedeniyle kendisini zor durumda bulan İngiltere hükümetinin" olabileceğini söylemişti.