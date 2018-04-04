'Videomda kötü, şehvetli bir şey yoktu'

Youtube'a silahlı saldırı düzenleyen 39 yaşındaki İran asıllı Nasim Aghdam'ın Farsça, İngilizce ve Türkçe çok sayıda video içerik ürettiği ve şirketi videolarını filtrelemekle suçladığı ortaya çıktı.

Aghdam, Youtube'un çok izlenen bir videosuna "şehvet" içermemesine karşın yaş sınırı getirdiğini iddia ediyordu.

YouTube saldırı sonrası, Aghdam'a ait kanalları kapatırken, saldırganın geçmişte kaydettiği, aralarında Türkçe konuştuğu videoların da bulunduğu bazı içeriklere ulaşmak halen mümkün.

Salı günü gerçekleşen saldırıda, bir erkek ile iki kadın yaralanırken, saldırganın olay yerinde intihar ettiği açıklandı.