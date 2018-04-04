ABD'de silahlı öğretmenler dönemi

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Florida'daki okul katliamından sağ kurtulan öğretmen ve öğrencilerle silahlı şiddet konusunda yapılan toplantıda, öğretmenlerin silahlandırılmasını teşvik etmiş veokulların yakınlarındaki silahsız bölge uygulamasının sonlandırılmasına destek vermişti.
BBC, ABD'nin Teksas eyelatinde bulunan böyle okullardan birindeki görevlilerle konuştu.
Teksas'taki 170 okul bölgesinde Gardiyanlar'ın silah taşımasına izin veriliyor. Bu silahlı görevlilerin kimlikleri gizli tutuluyor.