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Ankara'da üçlü zirvede bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Kasım ayında olduğu gibi yine Suriye'nin "toprak bütünlüğüne" vurgu yaptı. Erdoğan, "Toprak ameliyatlarına sıcak bakmıyoruz" dedi.

İlk olarak 22 Kasım'da Rusya'nın Soçi kasabasında bir araya gelen üç liderin, üçüncü kez İran'ın başkenti Tahran'da görüşecekleri açıklandı.

Ankara'daki zirve sonrası düzenlenen basın toplantısında ilk sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan aldı. Erdoğan, "Suriye konusunda şu hususun tüm dünya tarafından dikkate alınmasını bekliyoruz: Suriye'nin toprak bütünlüğü tüm terör örgütlerine aynı mesafede olunmasına bağlıdır" dedi.

Erdoğan, "DEAŞ ile PYD/YPG'nin aynı amaca hizmet ettiğini kabul etmeyen hiçbir anlayışın Suriye'de kalıcı barışa hizmet etmesi mümkün değildir" diye konuştu.

Türkiye'nin harekatlarıyla 4 bin kilometrekare alanı güvenli hale getirdiğini söyleyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kontrol altına aldığımız yerleri bölgenin asli sahipleri olan Suriyeli kardeşlerimiz için yaşanabilir hale getiriyoruz. Bilindiği gibi ülkemizde 3,5 milyon Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapıyoruz. Cerablus El Bab bölgesine 160 bin Suriyeli kardeşlerimiz geri dönerek vatanlarında hayatlarını kurdular."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tel Fırat bölgesinin de dönecek Suriyeliler için yaşanabilir hale getirmek adına İran ve Rusya ile ortak çalışma yürütmeye hazır olduklarını belirtti.

Erdoğan ayrıca, basın toplantısının soru-cevap bölümünde ise "Suriye'nin toprak bütünlüğü bizim olmazsa olmazımızdır. Birilerinin kendilerine göre yapmış olduğu parselasyonlar bize göre değildir. biz bu toprak ameliyatlarına sıcak bakmıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Ruhani: Büyük komplo bozuldu

Daha sonra söz alan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise "Bazı büyük dünya güçleri ve başta Amerika istiyorlardı ki, DEAŞ gibi terör örgütleri bizim bölgemizde uzun yıllar olarak, onların aracı olarak kalsın ve onlar bundan değerlendirsin. Ama Suriye ve Irak gibi büyük halklar, dost ülkeler ve milletlerin yardımıyla bu büyük komployu bozdu." dedi.

Hasan Ruhani, "Hiçbir ülke Suriye'nin geleceği için karar verme yetkisine sahip değildir. Burada sadece Suriye halkı seçime katılarak, anayasa reformunu isteyerek ve özgür bir seçime katılarak kendi geleceklerine karar verebilirler" ifadelerini kullandı.

Ruhani ayrıca Suriye'nin toprak bütünlüğü, milli egemenliği ve bağımsızlığının en önemli amaçlar olarak herkes tarafından dikkate alınması gerektiğini söyledi.

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Putin: Suriye'nin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünde kesin kararlıyız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de "Bizim kesin kararlılığımız şu doğrultudadır. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve bağımsızlığını sağlamaktan yanadır" diye konuştu.

"Bazıları mezhepsel çatışmaları destekliyor. Suriye'yi parçalamaya çalışanlar var. Biz üçlü işbirliğimizi tüm yönleriyle artırmaya karar verdik" diyen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim hedefimiz teröristleri tamamen ortadan kaldırmaktır. Barış çabalarımızı engellemeye çalışıyorlar. Militanlar zehirleyici maddelerin kullanıldığı bazı provokasyonlara başvuruyorlar. Bununla ilgili çok net kanıtlarımız var."