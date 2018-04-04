Facebook skandalı '87 milyon kullanıcıyı etkiledi'

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Facebook, kullanıcı bilgilerinin uygunsuz bir şekilde Cambridge Analytica şirketiyle paylaşıldığı skanda 87 milyona yakın kullanıcının etkilendiğine inandığını açıkladı.

Facebook'ta usulsüz veri toplandığı iddialarını ifşaa eden Christopher Wylie bu rakamın 50 milyon olduğunu açıklamıştı.

Facebook'un açıklaması, şirketin teknoloji yetkilisi Mike Schroepfer tarafından newsroom.fb.com blogunda yapıldı.

Açıklamada, Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, şirketin kullanıcı verilerinin kullanımı ve korunmasıyla ilgili olarak 11 Nisan'da ABD Temsilciler Meclisi Ticaret Komisyonu'nda ifade vereceğinin belli olmasından kısa süre sonra yayımlandı.

Cambridge Analytica şirketinin milyonlarca Facebook kullanıcısının verilerini usulsüz kullandığının ortaya çıkması sosyal medya platformuna yönelik eleştirileri artırmıştı.

Veri analiz şirketi, ABD'deki son başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın ekibiyle çalışmıştı.

Zuckerberg özür dilemişti

Yaklaşık 2 milyar kullanıcısı olan Facebook, siyasetçilerin seçmenleriyle buluştuğu ana araçlardan biri.

Facebook, Cambridge Analytica skandalının patlak vermesinden bu yana kullanıcı güvenini kazanmak için uğraşıyor.

Facebook, geçen ay Cambridge Analytica'nın elinde veriler olup olmadığının incelenmesi için denetçileri görevlendirmişti.

Mark Zuckerberg de verilerin usulsüz kullanılmasıyla ilgili özür diledi.

Zuckerberg yeni düzenlemeler de yapılabileceğini söyledi.

ABD Federal Ticaret Komisyonu da Facebook'un uygulamalarının tüketicilere verdiği zararı soruşturuyor.