Facebook'taki kişisel veriler, seçimleri etkilemek için nasıl kullanılıyor?

Cambridge Analytica, Facebook ile etkileşime giren kullanıcıların psikolojik profilini çıkaran bir algoritma kullandı. Bu algoritma psikologların da kullandığı 'Beş Büyük faktör kuramını kullanıyordu. Bu kuramda beş ana kişisel özellikle ilgili size puan veriliyor. Cambridge Analytica da Facebook kullanıcılarının beğendikleri, paylaştıkları ve yorum yaptıkları içeriklere göre ABD'deki yetişkinlerin profoini çıkardı. Seçim öncesinde ABD Başkanı Donald J. Trump'ın kampanyasıyla çalışarak, bu verileri kullandı. Algoritma nasıl çalışıyor, seçimleri ne kadar etkiledi? Bu soruları yanıtlayan bir videografik hazırladık.

5 soruda Facebook verilerini 'usulsüz kullanmakla' suçlanan Cambridge Analytica

Facebook verilerini satmakla suçlanan Cambridge Analytica'nın CEO'su: Trump'ın seçilmesinde önemli bir rol oynadık