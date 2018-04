BM Güvenlik Konseyi'nde ABD-Rusya atışması

Telif hakkı AFP Image caption Rusya'nın BM Büyükelçisi Nebenzia ve ABD'nin BM Büyükelçisi Nikki Haley

Suriye'nin Duma bölgesinde 'kimyasal saldırı düzenlendiği' iddiası üzerine acil toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Rusya ile ABD temsilcileri arasında atışma yaşandı. Rusya'nın BM Büyükelçisi Nebenzia, Duma'daki kimyasal saldırı iddiası için 'kurgu' derken, ABD'nin BM Büyükelçisi Haley "Rusya'nın elinde çocukların kanı" var diyerek karşılık verdi.

Haley "Öyle bir noktaya ulaştık ki dünya adaletin yerine geldiği görmek zorunda" açıklamasını yaptı.

Haley, "Tarih, bu anı Güvenlik Konseyi'nin Suriye halkını korumakta tamamıyla başarısız olduğu bir an olarak mı yoksa görevin yerine getirdiği bir an olarak mı kaydedecek? Her iki durumda da ABD bir karşılık verecek" diye konuştu.

"ABD saldırısının sonuçları ağır olur"

Rus Büyükelçi Nebenzia ise ABD'nin olası bir Suriye saldırısının 'çok ağır sonuçları' olacağı uyarısını yaptı.

Rus diplomat ABD'yi, 'şahince bir dil kullanarak , hakaret ve iftiralarla Rusya'ya zarar vermeye çalışmak'la da suçladı. 'Bu tonun Soğuk Savaş sırasında kabul edilebilir seviyenin de ötesine geçtiğini' söyledi.

Suriye'de başkent Şam yakınlarındaki Doğu Guta'yı kontrolü altında tutan silahlı örgütler ve bunlara yakın yardım kuruluşları, Cumartesi akşamı ordunun kimyasal saldırı düzenlediğini ve en az 70 kişinin ölümüne yol açtığını iddia etti.

Bu iddialar bağımsız kaynaklarca doğrulanamadı. Suriye hükümeti iddiaların doğru olmadığını söylüyor.

Trump daha önce Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı "hayvan" olarak nitelendirmiş ve güçlü bir şekilde karşılık verileceğini söylemişti.

Trump askeri operasyon seçenekle ilgili bir soruya ise hiçbir olasılığın safdışı olmadığını söyleyerek yanıt verdi.