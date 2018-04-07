Almanya'da bir araç kalabalığın içine girdi: Ölü ve yaralılar var

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Almanya'nın batısında bulunan Münster kentinde bir araç bir grup insanın içine girdi.

Gazetecilere konuşan emniyet sözcüsü, "Olayda hayatını kaybedenler var. Ölenler arasında aracın sürücüsünün olması da muhtemel" dedi.

AFP'ye bilgi bir sözcü de sürücünün silahla intihar ettiğini söyledi. Sözcü, yaralı sayısının yaklaşık 30 olduğunu belirtti.

Sosyal medyada yayınlanan fotoğraflarda, olayın meydana geldiği yerin etrafında kafeler bulunan ufak bir meydan olduğu görülüyor.

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Reuters'a konuşan bir güvenlik kaynağı saldırı olasılığının henüz safdışı bırakılmadığını söyledi.

Almanya'nın en çok satan gazetesi Bild internet sitesinde, üç kişinin öldüğünü yazdı.

Alman basını, aracın bir kamyon ya da kamyonet olduğunu öne sürüyor.