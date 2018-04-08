Telif hakkı EPA Image caption 3 Nisan günü bazı Ceyş-ül İslam militanlarının aileleriyle birlikte Duma'dan ayrılmasına izin verilmişti

Suriye'de devlet ajansı SANA, Doğu Guta'da İslamcı örgütlerin kontrolünde bulunan son bölge olan Duma'daki militanların 48 saat içinde bölgeyi boşaltmayı kabul ettiğini duyurdu.

Ajansa konuşan ve adını açıklamayan bir resmi kaynak, "Ceyş-ül İslam teröristleri 48 saat içinde Cerablus'a gitmeyi kabul etti" diye konuştu.

Duma'yı kontrol eden Ceyş-ül İslam militanlarının gönderileceği açıklanan Cerablus, Türkiye'nin Gaziantep kentinde bulunan Karkamış Sınır Kapısını'ndan birkaç yüz metre uzaklıkta bulunuyor.

SANA'da yer alan haberin ardından Ceyş-ül İslam'dan henüz bir açıklama gelmedi. Fakat Suriye'de muhaliflere yakan Orient televizyonu Pazar sabahı yayınladığı haberlerde örgütün Rusya ile bir müzakere halinde olduğu belirtilmişti.

SANA'ya konuşan kaynak, militanların ayrılmasına izin verme karşılığında Ceyş-ül İslam'ın elindeki rehineleri serbest bırakacağını da belirtti.

Açıklama, Duma'daki kimyasal saldırı iddialarından bir gün sonra geldi.

Bir zamanlar başkent Şam'da muhaliflerin kalesi konumunda olan Doğu Guta'da hükümet yanlısı güçlerin son aylarda düzenlediği operasyonlar sonucu İslamcı örgütler bölgenin kontrolünü yitirmiş, yalnızca Duma bölgesi Ceyş-ül İslam'ın elinde kalmıştı.

Ceyş-ül İslam'ın bölgeyi terk etmesi durumunda Doğu Guta tamamen Suriye hükümetinin kontrolüne girecek.