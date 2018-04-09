SANA: Suriye’de askeri üsse füze saldırısı gerçekleştirildi

  • 9 Nisan 2018
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Suriye resmi haber ajansı SANA, ülkenin merkezindeki Tayfur askeri üssüne füze saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu. Doğu Guta'ya yönelik kimyasal saldırı iddialarının ardından ABD Başkanı Donald Trump, Suriye rejiminin "bedel ödeyeceğini" söylemişti.

Ayrıntılar birazdan...