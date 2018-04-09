SANA: Suriye’de askeri üsse füze saldırısı gerçekleştirildi
- 9 Nisan 2018
- Paylaş Facebook
- Paylaş Twitter
- Paylaş Messenger
- Paylaş Messenger
- Paylaş E-posta
-
Paylaş
PaylaşDış linkler yeni bir pencerede açılacak
-
E-postaPaylaş E-posta
-
-
MessengerPaylaş Messenger
-
MessengerPaylaş Messenger
-
-
Google+Paylaş Google+
-
-
Bu linki kopyalaPaylaşma hakkında
Dış linkler yeni bir pencerede açılacak
-
Suriye resmi haber ajansı SANA, ülkenin merkezindeki Tayfur askeri üssüne füze saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu. Doğu Guta'ya yönelik kimyasal saldırı iddialarının ardından ABD Başkanı Donald Trump, Suriye rejiminin "bedel ödeyeceğini" söylemişti.
Ayrıntılar birazdan...