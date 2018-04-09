Rusya: Duma'da kimyasal saldırı olduğuna dair hiçbir kanıt yok

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Suriye'nin Doğu Guta kentindeki Duma bölgesinde hükümetin kimyasal saldırı düzenlendiğine dair iddiaları destekleyecek herhangi bir kanıt bulunamadığını söyledi.

Lavrov, Rus uzmanların ve yardım görevlilerinin bölgeyi ziyaret ettiklerini belirtti.

Lavrov düzenlediği basın toplantısında, "Askeri uzmanlarımız bu bölgeyi ziyaret etti... ve sivillere karşı klorin ya da başka kimyasal bir maddenin kullanıldığına dair herhangi bir ize rastlamadı" diye konuştu.

Suriye'de başkent Şam yakınlarındaki Doğu Guta'yı kontrolü altında tutan silahlı örgütler ve bunlara yakın yardım kuruluşları, Cumartesi akşamı ordunun kimyasal saldırı düzenlediğini ve en az 70 kişinin ölümüne yol açtığını iddia etti.

Bu iddialar bağımsız kaynaklarca doğrulanamadı.

ABD ve Fransa, kimyasal saldırı iddialarının ardından "ortak ve güçlü bir karşılık" verme tehdidinde bulundu.

Bugün sabaha karşı da Suriye'nin ortasında yer alan Humus kenti yakınlarındaki Tiyas (T4) adlı askeri üsse füze saldırısı düzenlendi. Saldırıda en az 14 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Suriye ve Rusya, füze saldırısından İsrail'i sorumlu tutuyor.

Lavrov, bu saldırıyı "çok tehlikeli bir gelişme" olarak tanımladı.

Erdoğan ile Putin, Suriye'yi görüştü

Suriye'ye yönelik füze saldırısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, telefonda bir görüşme yaptı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, iki lider görüşmede Suriye'deki son durumu da ele aldı.

Habere göre, Erdoğan, Putin'e Duma ve Doğu Guta'daki saldırılarla ilgili endişelerini aktarırken, sivil ölümlerin önlenmesi ve insani yardımların ulaştırılması için birlikte çalışmanın önemini de vurguladı.

Duma'da ne oluyor?

Suriye'de ordu, son aylarda başkent Şam yakınlarında silahlı örgütlerin kontrolü altında kalan son bölge olan Doğu Guta'ya yönelik yoğun operasyonlar düzenliyor.

Doğu Guta'da cihatçı Ceyşül İslam (İslam Ordusu) kontrolü altında bulunan Duma bölgesinden silahlı militanların tahliyesi için anlaşmaya varıldı.

Rusya, tahliyenin yapılması için askeri operasyonlara ara verildiğini açıkladı.

Varılan anlaşma kapsamında, 8 bin savaşçı ile 40 bin aile üyesinin ayarlanan 100 otobüsle tahliye edilmesi öngörülüyor.

Ayrıca yıllardır İslam Ordusu tarafından rehin tutulan onlarca kişi de serbest bırakıldı.

Silahlı militanların Duma'dan çıkartılmasıyla birlikte Doğu Guta'nın tamamı yeniden hükümetin kontrolüne geçmiş olacak.

Birçok analist, bunu Aralık 2016'da Halep'in geri alınmasından bu yana Devlet Başkanı Beşar Esad'ın elde edeceği en büyük zafer olarak gösteriyor.