İran kuru sabitledi, yastık altı dövizi sınırladı

Telif hakkı Getty Images

İran Merkez Bankası, para birimi riyalde son dönemde görülen sert düşüşün ardından bir dizi önlem açıkladı.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, döviz kurunun sabitlendiği belirtildi.

Ülkede artık Dolar/Riyal kuru, 42 bin.

Bu karardan önce serbest piyasada kuru 60 bin düzeyinden işlem görüyordu.

İran Riyali bu hafta Amerikan Doları karşısında tüm zamanların en düşük düzeyine geriledi.

Eylül ayında ise Dolar/Riyal kuru 36 bin düzeyindeydi.

Yastık altında fazla döviz bulunduranlara yasal işlem

İran Merkez Bankası ayrıca, yastık altında tutulan döviz miktarına da sınırlama getirdi.

Böylece, İranlıların bankaya yatırmadan ellerinde tutabileceği döviz miktarı 10 bin euro olarak sınırlandırıldı.

Yastık altında 10 bin eurodan daha fazla döviz bulunduranlara bu paraları bankaya yatırma ya da bozdurmaları için ay sonuna kadar süre tanındı.

Bu karara uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağı açıklandı.