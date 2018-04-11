Eurocontrol'dan Suriye hava sahası ile ilgili uyarı

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Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) Suriye'ye olası bir saldırı nedeniyle Doğu Akdeniz'de uçuş yapacak hava yolu şirketlerine güvenlik uyarısında bulundu.

Avrupa sahasındaki hava trafiğini yöneten Brüksel merkezli Eurocontrol Salı günü yaptığı açıklamada, 72 saat içerisinde havadan karaya füzelerin ve/veya seyir (kruz) füzelerinin ateşlenebileceği ve radyo haberleşme ekipmanlarında kesinti yaşanabileceği uyarısını yaptı.

Hava yolu şirketleri, söz konusu ihtimalleri dikkate almaları konusunda uyarıldı.

Eurocontrol'ün internet sitesinde yayımlanan açıklamada uyarının kaynağı belirtilmedi.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere ve Fransa'nın da dahil olduğu Batılı müttefikleri, kimyasal saldırı iddiası nedeniyle Suriye'ye askeri bir yanıt verme konusunu görüşüyor.

Trump, Salı günü Suriye konusuna odaklanmak için önceden planlanan Latin Amerika ziyaretini iptal etti.

Trump Pazartesi günü ise Suriye'ye, 'kısa sürede etkili bir yanıt verileceğini' söylemişti.

Eurocontrol'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Gelecek 72 saat içinde Suriye'ye havadan karaya füzelerle ya da seyir füzeleriyle bir hava saldırısı düzenlenmesi ve aralıklı sinyal kesintilerinin yaşanması ihtimallerine karşılık olarak Doğu Akdeniz/Lefkoşa uçuş bölgesine uçuş gerçekleştirileceği zaman gerekli önlemler alınmalı."

Reuters haber ajansı, ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'daki sivil havacılık kuruluşlarının hava yolu şirketlerine Suriye hava sahasına girmemeleri için uyarıda bulunduğunu bildirdi.

Suriye'de başkent Şam yakınlarındaki Doğu Guta'yı kontrolü altında tutan silahlı örgütler ve bunlara yakın yardım kuruluşları, Cumartesi akşamı ordunun Duma'ya kimyasal saldırı düzenlediğini ve en az 70 kişinin ölümüne yol açtığını iddia etmişti.

Suriye hükümeti ise iddiaları reddetmişti.