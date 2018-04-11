Cezayir'de askeri uçak düştü, '100'den fazla ölü var'

Cezayir'in başkenti Cezayir'in güneybatısındaki Boufarik Hava Üssü yakınlarında bir askeri uçak düştü.

Cezayir medyası, çoğu askeri personel 100'den fazla kişinin öldüğünü bildirdi.

Bazı yerel kaynaklara göre ise ölü sayısı 200'ü aşabilir.

Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

14 ambulansın olay yerinde olduğu ve yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Yerel televizyon kanallarının geçtiği görüntülerde, uçağın enkazından yoğun siyah duman yükseldiği görüldü.

Cezayir'de 4 yıl önce de askeri personel ve ailelerini yaşıyan bir uçak düşmüş, kazada 77 kişi hayatını kaybetmişti.

Ayrıntılar birazdan...