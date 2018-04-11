Zuckerberg'in ABD Kongresi'ndeki yüz ifadeleri sosyal medyada espri konusu oldu

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Sosyal medya devi Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in Cambridge Analytica veri skandalıyla ilgili ABD Kongresi'nde verdiği ifadeyi izleyenler fark etmiştir: Zuckerberg'in surat ifadesine bakılırsa, orada olmamak için her şeyini verirdi.

Facebook CEO'sunun bazı garip halleri, sosyal medya kullanıcılarının da gözünden kaçmadı elbette.

Senatörlerin sık sık yüklendiği Zuckerberg, bazı kullanıcılarca insani davranış ve duygularla baş edemeyen Star Trek serisindeki Data karakterine bile benzetildi.

Zuckerberg'in senatörler karşısındaki gergin anlarında bol bol su içtiği görüntüler, espri konusu oldu.

Genç milyarder, diken üstündeki bu haliyle android'e (insan şeklinde robot) benzetildi.

Bir kullanıcının paylaşımında "Su içmeyi unutma. İnsanlar suyu sever" ifadeleri yer aldı:

Bir Twitter kullanıcısı da Zuckerberg'in fotoğrafını "Eylemlerimin bazı sonuçları olabileceğini anladığımda ben" notuyla paylaştı:

Zuckerberg'in sandalyesini bir minderle yükselttiği de dikkatlerden kaçmadı:

Facebook CEO'sunun ifadesi sırasında fotoğrafçıların büyük baskısı altında kaldığı bu fotoğrafa bakınca, Zuckerberg'i anlamak mümkün.

'Senatör, reklam alıyoruz'

Öte yandan sosyal medyanın odağındaki tek kişi Zuckerberg değildi. ABD Kongresi'ndeki senatörlerin çoğunun yaşlı olması nedeniyle, bazı sorular gülünç bulundu.

Bir kullanıcı, "Zuckerberg her gencin en büyük kabusunu yaşıyor: Ülkenin yaşlılarına teknolojinin nasıl çalıştığını anlatmaya çalışmak" şeklinde tweet attı.

İfadesi sırasında Senatör Orrin Hatch Zuckerberg'e neden WhatsApp üzerinden gönderilen "emailları" görebildiklerini ve Facebook'un nasıl "ücretsiz olmasına rağmen sürdürürebilir bir işletme modeli" kurabildiğini sordu.

Zuckerberg ise, "Senatör, reklam alıyoruz" diye yanıt verdi.

'Bay Zuckerberg, benim FarmVille çiftliğime domuz lazım'

Bu gibi ifadeler üzerine bazı kullanıcılar, yaşlı senatörler ve Zuckerberg arasında geçebilecek esprili kurgu diyaloglar paylaştı.

Twitter'da @bobvulfov lakaplı kullanıcının paylaşımı şöyle:

"- Zuckerberg: Facebook hakkındaki tüm sorularınızı cevaplamaya hazırım

- 84 yaşındaki senatör: Mükemmel. Bay Zuckerberg, benim FarmVille çiftliğimde daha çok domuza ihtiyacım var ama nereden alacağımı bilmiyorum."

'Sayın Zuckerberg,Hotmail hesabımı nerede bulurum?'

Öne çıkan bir başka paylaşım ise şöyle:

"Sayın Zuckerberg, Facebook'la ilgili bir adet sorum var: Hotmail hesabımı nerede bulurum?"

Facebook CEO'su Zuckerberg'in stresli bir günü geride bıraktığına şüphe yok.

Ancak her şey Zuckerberg için o kadar da kötü gitmedi.

ABD Kongresi'ndeki oturumun ilk arasına gelmeden, Facebook hisse fiyatları yüzde 5 artarak net değerine en az 4 milyar dolar ekledi.