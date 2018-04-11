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ABD Başkanı Donald Trump, Twitter mesajında Suriye'ye atılacak füzeleri vuracağını söyleyen Rusya'ya "hazırlanması" çağrısı yaptı.

Donald Trump, "Rusya, Suriye'yi hedef alan füzeleri vuracağına söz verdi. Hazırlan Rusya, çünkü geliyorlar. Üstelik güzel ve yeni ve 'akıllılar'! Kendi halkını öldüren ve bundan keyif alan Gazla Öldüren Hayvan ile işbirliği yapmaman gerekiyor" dedi.

Trump, bundan kısa bir süre sonra attığı ikinci mesajda da Rusya ile ilişkilerinin "Soğuk Savaş da dahil olmak üzere" hiç olmadığı kadar kötü olduğunu vurguladı.

@realDonaldTrump tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 Nisan 2018

Rusya'dan Trump'a yanıt ise Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova'dan geldi.

Maria Zakharova, akıllı füzelerin "son birkaç yıldır toprakları üzerinde uluslararası terör örgütleriyle mücadele eden meşru bir hükümeti değil, teröristleri hedef alması gerektiğini söyledi.

Rusya'nın Lübnan Büyükelçisi Aleksander Zasypkin, daha erken saatlerde Hizbullah'a ait El Manar Televizyonu'na verdiği mülakatta, Suriye'ye atılacak füzeleri havada vuracaklarını ve atıldığı noktaları hedef alacaklarını belirtmişti.

Zasypkin, "Eğer ABD bir füze saldırısı düzenlerse, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ve Rusya Genelkurmay Başkanı'nın daha önce belirttiği gibi, bu füzeleri havada imha ederiz ve hatta fırlatıldıkları noktaları da hedef alırız" demişti.