Beyaz Saray: Suriye'ye olası müdahaleyle ilgili nihai karar henüz verilmedi

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Suriye'ye olası müdahaleyle ilgili nihai karar henüz verilmediği, tüm seçeneklerin masada olduğu belirtildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Duma'da gerçekleştirildiği iddia edilen kiyasal saldırıdan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve Rusya'yı sorumlu tuttuğunu belirtti.

Sanders, "Başkan, saldırıdan Esad ve Rusları sorumlu tutuyor" dedi.

Trump'ın sadece askeri değil birçok seçeneği değerlendirdiği söyleyen Sanders, "Tüm seçenekler masada" diye konuştu.

Sanders, ABD'nin olası cevabıyla ilgili soru üzerinde "Bununla ilgili nihai kararlar henüz alınmadı" dedi.

Ayrıntılar geliyor.