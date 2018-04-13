5 milyon Filistinli mültecinin 'geri dönüş hakkı': BM tanıyor, İsrail reddediyor

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre son 70 yıl içinde çatışmalar ve savaşlar nedeniyle mülteci konumuna düşen Filistinlilerin sayısı 5 milyon.

BM bu kapsamdaki kişilere tam mülteci statüsü ve hakkı tanıyor.

Uluslararası hukuka göre de mültecilerin anavatanlarına geri dönüş hakkı var.

İsrail ise 1948 yılındaki savaş ile birlikte 700 bin Yahudinin olduğu iddiasındaki İsrail ise Filistinli mültecilerin "geri dönüş hakkından" vazgeçmesini istiyor.

Gazze sınırında bugün de İsrail askerleri gösteri düzenleyen Filistinli protestoculara ateş açtı.

En az 6 Filistinli yaralandı.

Bölgede haftalardır süren protesto gösterilerinde İsrail askerlerince öldürülen Filistinlilerin sayısı 30'dan fazla.

Genç protestocular sınıra yönelirken, "sınırı ihlal etme" girişimleri olduğunu açıklayan İsrail bölgede keskin nişancılar konuşlandırdı.