ABD, İngiltere ve Fransa Suriye’deki hedefleri vurdu

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ABD Başkanı Donald Trump, sabaha karşı Amerikan ordusuna Suriye'deki kimyasal silah tesislerini vurması için emir verdiğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Suriye'de birden fazla hedefin vurulduğunu bildirdi.

Açıklamaların ardından Rusya ise ABD Büyükelçiliği aracılığıyla saldırının "sonuçsuz kalmayacağını" duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, saldırıya İngiltere ve Fransa'nın da destek verdiğini duyurdu.

ABD Başkanı saldırının amacını "kimyasal silahların üretim, yayılım ve kullanımına karşı güçlü bir caydırıcılık oluşturmak" olarak tanımladı.

Reuters haber ajansına konuşan bir Amerikalı yetkili, Suriye'deki birden fazla yerin Tomahawk güdümlü füzeleriyle vurulduğunu söyledi.

Trump konuşmasında, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hakkında "Bunlar bir adamın değil bir canavarın yapacakları" dedi.

İngiltere Başbakanı Theresa May de, İngiltere'nin operasyona destek verdiğini "güç kullanımından başka bir alternatif yoktu" sözleriyle duyurdu.

May, operasyonun Suriye'de bir "rejim değişikliği" ile ilgisi olmadığını söyledi.

ABD Savunma Sakanı James Mattis de saldırıda herhangi bir kayıp haberi olmadığını söyledi. Mattis "Şu anda bu bir kerelik bir şey ve güçlü bir mesaj yolladığına inanıyorum" diyerek, ilk saldırı dalgasının sona erdiğini vurguladı.

Rusya: Bu tür eylemler sonuçsuz kalmayacak

Beşar Esad yönetiminin başlıca müttefiki Rusya, ABD Büyükelçiliği aracılığıyla "bu tür eylemlerin sonuçsuz kalmayacağını" açıkladı.

Büyükelçiliğin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Önceden planlanmış bir senaryo ortaya kondu. Yeniden, tehdit ediliyoruz. Bu tür eylemlerin sonuçsuz kalmayacağı konusunda uyarmıştık. Bütün sorumluluk Washington, Londra ve Paris'e aittir."

@RusEmbUSA tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Statement by the Ambassador Antonov on the strikes on #Syria:

A pre-designed scenario is being implemented. Again, we are being threatened. We warned that such actions will not be left without consequences.

All responsibility for them rests with Washington, London and Paris. pic.twitter.com/QEmWEffUzx — Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) 14 Nisan 2018

Pentagon vurulan hedefleri açıkladı

Trump'ın açıklamasından sonraki dakikalarda basın toplantısı düzenleyen ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri vurulan 3 hedefi açıkladı:

'Kimyasal ve biyolojik silahların üretilmesiyle ilgili olduğu söylenen Şam'da bir bilimsel araştırma merkezi'

'Humus'un batısında kimyasal silah depo tesisi'

'Humus yakınlarında kimyasal silah ekipmanı deposu ve önemli bir emir komuta merkezi'

Suriye devlet televizyonu, hükümet güçlerinin ondan fazla füzeyi vurduğunu duyurdu.

'Şam'da patlama sesleri'

Trump'ın açıklamasının hemen ardından Suriye'nin başkenti Şam'da patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

Suriye devlet televizyonu da Şam'a yönelik saldırıları doğruladı.

BBC'nin dış haberler prodüktörü Riam Dalati, Şam'dan gelen görüntülerin hava savunma sistemlerinin faaliyete geçirildiğini gösterdiğini bildirdi.

Operasyon kararı, Suriye'nin Doğu Guta bölgesindeki Duma'da geçen Cumartesi kimyasal silahlarla düzenlendiği iddia edilen saldırının ardından alındı.

ABD, saldırıdan Suriye hükümetini sorumlu tutmuştu. Suriye hükümeti ise iddiaları reddediyor.