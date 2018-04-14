ABD Başkanı Trump: Suriye'deki hedefleri vurma emri verdim

ABD Başkanı Donald Trump, sabaha karşı Amerikan ordusuna Suriye'deki kimyasal silah tesislerini vurması için emir verdiğini açıkladı.

Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, saldırıya İngiltere ve Fransa'nın da destek verdiğini duyurdu.

ABD Başkanı saldırının amacını "kimyasal silahların üretim, yayılım ve kullanımına karşı güçlü bir caydırıcılık oluşturmak" olarak tanımladı.

Trump konuşmasında, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hakkında "Bunlar bir adamın değil bir canavarın yapacakları" dedi.

Operasyon kararı, Suriye'nin Doğu Guta bölgesindeki Duma ilçesinde geçen Cumartesi kimyasal silahlarla düzenlendiği iddia edilen saldırının ardından alındı.

ABD, saldırıdan Suriye hükümetini sorumlu tutmuştu. Suriye hükümeti ise iddiaları reddediyor.