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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin ABD ve İngiltere ile birlikte Suriye'ye saldırarak Türkiye'yi Rusya'dan ayırdığını söyledi.

Saldırının mükemmel bir şekilde gerçekleştiğini söyleyen Macron, "Bu saldırıyla Türkleri Ruslardan ayırdık. Türkler kimyasal silahları kınadı" ifadelerini kullandı.

Macron ABD Başkanı Donald Trump'ı Suriye'de asker bulundurmaya devam etme ve haftasonu düzenlenen hava saldırısını "Suriye'nin kimyasal silah kullanımını kısıtlayacak" seviyede tutmaya kendisinin ikna ettiğini söyledi:

"10 gün önce Trump 'ABD Suriye'den çekilmeli' diyordu. Onu kalmanın gerekli olduğu konusunda ikna ettik.

"Tweetleri nedeniyle işler coşunca, düzenleyeceğimiz saldırının kimyasal silah tesisleriyle sınırlandırılmasına da Trump'ı biz ikna ettik."

Beyaz Saray'dan açıklama: Trump askerleri en kısa sürede geri getirmek istiyor

Beyaz Saray ise Macron'un sözlerinin ardından bir açıklama yaparak ABD'nin Suriye'deki planının değişmediğini söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "Başkan ABD askerlerini mümkün olan en kısa sürede ülkelerine geri getirme konusunda net" ifadelerini kullandı.

Sanders bunun için önce IŞİD'i tamamen yok etmeleri, ardından da yeniden ortaya çıkmasını engelleyecek koşullar yaratmaları gerektiğini belirtti ve ekledi:

"Bölgesel müttefiklerimiz ve ortaklarımızdan bölgenin güvenliği için hem askeri hem de finansal açıdan daha fazla sorumluluk almalarını bekliyoruz."

BFM TV, RMC ve Medipart tarafından ortak yayınlanan söyleşide Suriye'de kimyasal silah kullanıldığına dair kanıtlar olduğunu söyleyen Macron, Rusya'nın da Suriye'ye verdiği destekle kendisini suç ortağı haline getirdiğini belirtti ve ekledi:

"Suriye'de siyasi çözüm için Türkiye ve Rusya'nın da dahil olacağı bir müzakere başlatmak istiyoruz."

Haftasonu Suriye'ye düzenlenen hava saldırısı Macron'un göreve başlamasının ardından Fransa'nın Suriye'de katıldığı ilk büyük operasyon oldu.

Önümüzdeki ay Rusya'ya bir seyahat gerçekleştirmeyi planlayan Macron, saldırı nedeniyle ülkesinde hem aşırı sağ, hem aşırı sol hem de muhafazakarların bir kısmı tarafından eleştirilmişti.