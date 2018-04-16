Ermenistan'da 'Eski Cumhurbaşkanı Sarkisyan Başbakan olmasın' diyen binlerce kişi sokaklara döküldü

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Ermenistan Parlamentosu'nda yarın eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın başbakanlığı oylanacak. Başta başkent Erivan olmak üzere birçok şehirde binlerce kişi "sivil itaatsizlik" eyleminde. Göstericiler bir süre Halk Radyosu'nu işgal etti, medyadaki "Sarkisyan tekeline" tepki gösterdi.

Erivan'da binlerce kişi parlamentoya, üniversitelere ve resmi binalara giden ana yolları kapattı.

Göstericiler, yollara ve kaldırımlara oturarak eylemlerini sürdürüyor.

Ermenistan'da haber siteleri, Erivan'deki gösteriye katılanların yolları kestiklerini ve amaçlarının barışçıl protesto olduğunu simgelemek üzere sık sık ellerini havaya kaldırdıklarını bildiriyor.

Yerel haber siteleri, protestocuların bir süre Ermenistan Halk Radyosu'nu ele geçirerek canlı yayını kestiklerini de duyurdu.

Yayında, "Serj Sarkisyan ve ailesinin denetimindeki medya yapılanmasını" protesto eden bir bildiri okundu.

Göstericilere göre Ermenistan vatandaşları, siyasi gelişmeler ile ilgili tarafsız haberlerden mahrum.

Muhalifler canlı yayında açıklamalarını yaptıktan sonra radyodan ayrıldılar.

Ermenistan'ın ikinci büyük kentin Gumri'de de büyük bir protesto yürüyüşünün başladığı bildiriliyor.

Muhalif Toplumsal Sözleşme Partisi lideri Nikol Paşinyan, halkı bu sabahın erken saatlerinden itibaren sivil itaatsizlik eylemlerine katılmaya çağırmıştı.

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10 yıl cumhurbaşkanlığı yaptı

2008 yılında Ermenistan Cumhurbaşkanı seçilen Serj Sarkisyan, devlet başkanlığı için azami süre olan iki dönemini tamamladıktan sonra geçen hafta istifa etmiş ve bu kez iktidar partisi tarafından başbakanlığa aday gösterilmişti.

63 yaşındaki Sarkisyan'ın başbakanlığa hazırlanması öncesinde Ermenistan Anayasası'nda kapsamlı değişiklikler yapılmış ve geniş yürütme yetkileri başbakana devredilmişti.

Rejimi değiştiren anayasal düzenlemeler 2015 yılında yapılan bir referandumla halk oyuna sunulmuş ve onaylanmıştı.