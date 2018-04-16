Ülkesinin Suriye'deki paralı askerlerini yazan Rus gazetecinin gizemli ölümü

Telif hakkı Maxim Borodin/Facebook Image caption Maxim Borodin yaşadığı apartman dairesinden düşüp ölmeden önce bir arkadaşını aramıştı

Suriye'deki savaşta ölen Rus paralı askerleri ile ilgili haberler yapan gazeteci Maxim Borodin, Yekaterinburg kentinde 5. kattaki evinden düşerek öldü.

Yaşadığı apartmanın önünde ağır yaralı olarak bulunan Borodin, komşuları tarafından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yerel yetkililer bir intihar notu bulunmadığını ama gazetecinin öldürülmüş olmasının pek muhtemel olmadığını, soruşturma açılmasının gerekmeyeceğini söylüyor.

Bir arkadaşı ise Borodin ile bir gün önce telefonla konuştuklarını, kendisine evinin güvenlik mensuplarınca çevrildiğini söylediğini aktardı.

Vyacheslav Bashkov adlı bu kişi Borodin'i "ilkeli, dürüst bir gazeteci" diye tanımladı ve arkadaşının kendisini 11 Nisan Çarşamba sabahı saat 05:00 sularında aradığını ve "Balkonda silahlı biri, merdivenlerde de kamuflaj maskeli birileri var" dediğini aktardı.

Bashkov, Borodin'in bir avukat bulmaya çalıştığını, fakat kendisini aynı gün ilerleyen saatlerde arayarak, yanıldığını, çevredeki güvenlik mensuplarının bir tatbikat yaptıklarını söylediğini de anlattı.

Bir gün sonra 12 Nisan Perşembe günü, Maxim Borodin yaşadığı binanın önünde ağır yaralı bulundu. Yetkililer dairenin kapısının içerden kilitli olduğunu dolayısıyla Borodin düştüğü sırada evde kimsenin olamayacağını söylüyorlar.

'Kaza olduğuna inanmıyorum'

Borodin'in çalıştığı Noviy Den'in (Yeni Gün) haber ajansının genel yayın yönetmeni, bunun bir kaza olduğuna inanmadığını, ayrıca Borodin'in intihar etmek için de hiç bir sebebi olmadığını söyledi.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Medya Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Desir Twitter hesabından Borodin'in ölümünün ciddi kaygı yarattığını söyleyerek derhal soruşturma yapılması çağrısı yaptı.

Rusya'da uluslararası örgütlerin verdiği rakamlara göre 1992 yılından bu yana 58 gazeteci öldürüldü.

Freedom House örgütünün basın özgürlüğü sıralamasında Rusya 100 ülke arasında 83. sırada.

Borodin ne yazmıştı?

Gazeteci son haftalarda "Wagner Grubu" diye anılan ve Suriye'de 7 Şubat günü ABD güçleriyle girişilen bir çatışmada öldükleri öylenen Rus paralı askerleriyle ilgili haberler yapıyordu.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Dışişleri Bakanı adayı olarak açıklanan Mike Pombeo, Deyrizor bölgesindeki çatışmada 200 civarında Rus paralı askerinin öldüğünü söylemişti.

Rus paralı askerlerinin Suriye hükümetinden yana güçler tarafından ABD'nin müttefiki Suriye Demokratik Güçleri'nin bulunduğu bir üsse saldırdıkları söyleniyordu.

Ruslar bu olayda onlarca Rus'un öldüğünü haftalar sonra kabul ettiler ancak bunların "asker" veya düzenli bir güç olmadığını özellikle vurguladılar.

Geçen ay Borodin ölenlerden üçünün başkenti Yekaterinburg olan, Urallardaki Sverdlovsk bölgesinden geldiğini yazmıştı. Bunlardan ikisinin bu bölgedeki Asbest'den ve birinin de Kedrovoye olduğunu belirlemişti.

Borodin geçmişte ayrıca siyasi skandallarla ilgili de araştırmalar yapmıştı.