Yurt dışında 'köle gibi çalıştırılan' Kuzey Koreli işçiler

BBC Panorama programının yaptığı bir araştırmaya göre, yaklaşık 150 bin Kuzey Koreli yurt dışında çok kötü koşullarda çalıştırılıyor, maaşları Pyogyang yönetimine gidiyor.

Bu işçiler çoğunlukla Rusya ve Çin'in yanı sıra bir Avrupa Birliği ülkesi olan Polonya'da çalışıyorlar.

Rusya'nın Vladivostok kentinde ismini vermemek koşuluyla konuşan bir işçi, "Köpek muamelesi görüyorsunuz, çerçöp yiyorsunuz. İnsanlıktan çıkıyorsunuz" diyor.

Bu işçi, kendisinin ve arkadaşlarının 'kaptan' denen bir aracı yoluyla maaşlarının çoğunu Kuzey Kore hükümetine yolladıklarını da söylüyor.

Polonya'daki işçilerin çalıştıklar yerin dışında kalmalarına izin verilmiyor.

Gizli çekimle kayda alınan bir ustabaşı, son teslim tarihi olduğu zaman işçilerin ara vermeden çalıştıklarını ve sadece ücretsiz izin alabildiklerini söylüyor.

Bazıları bunu "Parti Görevi", diğerleriyse 'Devrim Görevi' olarak tanımlıyor.

Bu işçilerin Pyongyang hükümeti adına yılda 1 milyar dolardan fazla para kazandıkları tahmin ediliyor.

'Paralar Kim ailesinin lüks yaşamına, nükleer programa, orduyu gidiyor'

2016 yılında ailesi ile birlikte iltica eden Kuzey Koreli eski diplomat Thae Yong Ho BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bu paralar, Kim ailesinin lüks içindeki yaşamını, nükleer programını ve orduyu finanse ediyor. Bu bir gerçek" diyor.

Polonya, Kuzey Koreli işçilere vize vermeyi durdurduğunu açıkladı ancak bu işçilerin ülkeye gitmesini tamamen engelleyebilmiş değil.

Gizli çekimle kaydedilen Polonyalı bir müdür, Kuzey Koreli işçileri istihdam etmeye devam edeceğini, ancak onlara çalışma izni çıkarmanın gittikçe zorlaştığını söylüyor.

BM'nin geçen yıl Kuzey Kore'ye yönelik aldığı yaptırım kararlarına göre, yurt dışında çalışanlar 2019'un sonuna kadar ülkelerine geri gönderilecek.