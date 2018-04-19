Bir öğretmen, iki eşek ve binlerce kitap

Luis Soriano Kolombiyalı bir öğretmen. Eşekleri Alfa ve Beto'nun yardımıyla kurduğu seyyar kütüphanesiyle ülkenin ücra köylerine kitaplar taşıyor.

Öğretmen Luis, "Eline kitap alan çocukların gözleri açılıyor" diyor.

Eşeklerin semerlerini dahi kitapları taşıyabilecek şekilde değiştiren Luis, kendisini en çok mutlu eden şeyin kitapları okuyan çocukların yüzünde gördüğü tebessümler olduğunu söylüyor.

Soriano, 5 yıl önce bir kazada bacağını kaybetmiş olmasına rağmen hâlâ haftada birkaç kez eşekleriyle yola koyuluyor ve köylerdeki okulları geziyor.