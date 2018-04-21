Hollanda'dan Türk hükümetine 'propaganda için gelmeyin' çağrısı

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Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP'li bakanların 24 Haziran'daki erken genel seçim öncesi ülkesinde propaganda yapmasının, "kamu düzeni için tehdit oluşturacağını" söyledi.

Rutte, Türk politikacılarının kampanya talebini, "istenmeyen bir durum" olarak değerlendirdi.

Hollanda Başbakanı, Cuma günün bakanlar kurulu toplantısının ardından soruları yanıtlayarak geçen yıl yapılan anayasa değişikliği referandumunda olduğu gibi, erken seçim öncesi de Türk hükümet üyelerini Hollanda'da görmek istemediklerini vurguladı.

Bunun, 2017 Mart'ında olduğu gibi kamu düzenini bozacağını söyleyen Rutte, Hollanda'daki Türkiye kökenli seçmenlere baskı uygulanmasını da önlemek istediklerini dile getirdi.

Seçim kampanyasının Türkiye odaklı olarak yürütülmesi gerektiğini savunan Hollanda Başbakanı, "Dışarıdan sorun ithal etmek istemiyoruz" dedi.

Önümüzdeki günlerde Türkiye kökenli göçmenlerin yoğunlukta olduğu ve Türk politikacıların ziyaret etmek isteyebileceği kentlerin belediye başkanları ile görüşeceğini açıklayan Rutte, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerçek şu ki, konuşma ve toplanma özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğümüz var, ama bu sınırsız değil."

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'Türkiye, demokratik gelişmeler konusunda yanlış yolda'

Hollanda hükümetinin, bu konuda Türkiye'ye henüz resmi bir bildirimde bulunmadığı belirtiliyor.

Başbakan Rutte, Türkiye'de gelişmelerden dolayı kaygılı olduğunu da belirterek, "Türkiye, demokratik gelişmeler konusunda yanlış yolda" diye konuştu.

Rutte, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun da hafta başında Türkiye'deki siyasal gelişmelere ilişkin kaygılarını dile getirdiğini anımsattı.

Hollanda Televizyon'una (NOS) göre ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken genel seçimde milliyetçi duyguları ön plana çıkaracak.

Hollanda, geçen yıl Mart ayında anayasa değişikliği referandumu için propaganda çalışması yapmak isteyen Türk hükümet üyelerine izin vermemişti.

Telif hakkı Getty Images Image caption Fatma Betül Sayan Kaya Hollanda'da, "istenmeyen kişi" ilan edilerek, polis eşliğinde sınır dışına çıkarılmıştı

Başbakan 2017 yılında yaşananları hatırlattı

11 Mart 2017 tarihinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağına iniş izni verilmedi. Almanya'dan karayoluyla Rotterdam'a geçen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da, "istenmeyen kişi" ilan edilerek, polis eşliğinde sınır dışına çıkarıldı

Bu gelişme, Türkiye - Hollanda ilişkilerinde diplomatik krize yol açtı.

Başbakan Rutte, geçen yıl yaşanan olayların anımsatılması üzerine, şunları söyledi:

"Türk Dışişleri Bakanı ile görüşmeler yapıldı. Konsolosluk ya da başka bir Türk kuruluşunda sınırlı sayıda insanın katılacağı bir toplantı yapabileceklerini söyledik. Ama bizi yaptırımla tehdit ettiler. Sonrasında yaşananları hep birlikte gördük."

Hollanda'nın yanısıra Almanya ve Avusturya hükümetleri de, Türk hükümet üyelerinin referandum kampanyası yapmasına izin vermemişti.

Almanya, 24 Haziran seçimleri için Türk politikacıların kampanya yapmasına da sıcak bakmıyor.

Başta iktidar ortağı Hıristiyan Birlik Partisi (CDU) olmak üzere, bir çok siyasi parti "Türkiye'den sorun ithal edilmemesi" çağrısı yaptı.