Eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg'den 4,5 milyon dolarlık 'iklim çeki'

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Ünlü iş adamı ve eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg, Paris İklim Anlaşması'ndan çekilen ABD'nin bu yıl kaçındığı finansal yükümlülüğünü telafi etmek için 4,5 milyon dolarlık bir çek yazacağını açıkladı.

Amerikan CBS Televizyonu'na konuşan Michael Bloomberg, çevre koşullarının düzeltilmesine yardım edilmesinde kendisinin de sorumluluğu olduğuna inandığını söyledi.

Bloomberg, ABD Başkanı Donald Trump'ın önümüzdeki yıla kadar bu konudaki politikasını değiştirmesini umuyor.

Trump geçen yıl Haziran ayında ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan imzasını çektiğini açıklamıştı.

Anlaşmanın ülkesi için "dezavantajlı" olduğunu savunan Trump, daha adil bir anlaşma arayışında olacaklarını söylemişti.

ABD şu ana kadar anlaşmadan çekilen tek ülke.

Fransa'nın başkenti Paris'te 2015 yılında yaklaşık 200 ülkenin katılımıyla imzalanan anlaşmada, küresel sıcaklık artışının yüzyılın sonuna kadar 2 derecenin altında tutulması konusunda uzlaşılmıştı.

Anlaşma, fosil yakıtlarının kullanımının ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasıyla bu hedefe varılmasını öngörüyordu.

ABD anlaşma uyarınca karbon emisyonlarını 2025 yılı itibarıyla 2005 seviyesinden yüzde 26-28 azaltacaktı.

İmzasını çeken ABD, Çin'den sonra dünyada karbondioksit emisyonunda ikinci sırada yer alıyor.