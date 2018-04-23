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Ermenistan Başbakanı Serj Sarkisyan, görevinden istifa etti.

Sarkisyan, yaptığı yazılı açıklamada, kısa bir süre önce gözaltına alınan ve bugün serbest bırakılan muhalif lider Nikol Paşinyan'ın haklı, kendisinin ise hatalı olduğunu söyledi.

Sarkisyan açıklamasında, "Mevcut durumun başka çözüm yolları da var ancak bu yollara girmek istemiyorum. O zaman ben kendim olmam. Başbakanlık görevinden ayrılıyorum. Sokaklardaki eylemler benim görevime karşı düzenleniyor. Sokaklardan gelen talebi yerine getiriyorum" dedi.

Sarkisyan, 10 yıl boyunca cumhurbaşkanlığı yapmasının ardından başbakan olmuştu.

Sarkisyan'ın cumhurbaşkanlığının ardından başbakanlığa geçmesi 11 gündür ülkede protesto gösterilerinin düzenlenmesine yol açtı.

Ermenistan'da neden protesto eylemleri var?

Ermenistan'da 2015 yılında yapılan referandumda başkanlık sisteminden parlamenter sisteme geçiş yapıldı.

Bu referandumun ardından yürütme yetkileri de cumhurbaşkanından alınarak, başbakana verildi.

Ermenistan Anayasası'na göre, cumhurbaşkanı beş yıllığına seçiliyor ve bir kişi en fazla iki dönem bu görevde kalabiliyor.

O dönemde Sarkisyan'a iki dönem cumhurbaşkanlığı yapmasının ardından bir daha seçilemeyecek olmasından dolayı yürütme yetkisini başbakana aktaran bir sisteme geçiş yapmak istediği eleştirileri yöneltilmişti.

Ancak Sarkisyon, bu eleştirileri reddetmiş ve başbakan olmayacağını açıklamıştı.

Ancak geçen hafta Salı günü Ermenistan parlamentosu, 10 yıllık görev süresini doldurmasının ardından cumhurbaşkanlığından ayrılan Sarkisyan'ı başbakan seçmişti.

Bu gelişmenin ardından geniş katılımlı protesto eylemleri başlamıştı.