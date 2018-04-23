Kanada'da bir araç kaldırıma çıktı: 9 ölü, 16 yaralı

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Kanada'nın Toronto kentinde beyaz bir minibüs, kaldırımda yürüyen yayaların arasına girdi.

Toronto Emniyet Müdür Yardımcısı Peter Yeun, olayda en az dokuz kişinin yaşamını yitirdiğini, 16 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Yeun, aracın sürücüsünün de gözaltında olduğunu söyledi.

Olayın bir kaza mı, yoksa saldırı mı olduğu netlik kazanmadı.

Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Ralph Goodale, düzenlediği basın toplantısında, olayda ölü ve yaralılar olduğunu belirtirken, konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini vurguladı.