Bahçeli, Abdullah Gül'ün adaylığı ihtimalini 'sinsi bir plan' olarak niteledi

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 11'nci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olacağı iddiasını, "sinsi bir kamuoyu hazırlama stratejisi" olarak niteledi.

Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı bir dizi paylaşımda, "Türkiye'ye tuzak kuruluyor. Gül Pensilvanya'nın tezgahına düşmeyi nasıl göze almıştır?" ifadelerini kullandı.

AKP ve MHP ittifakına karşı, muhalefet cephesinden ilk 'sürpriz' hamle CHP'nin İYİ Parti'nin seçime girmesini sağlamak için 15 milletvekilini "ödünç" vermesiyle gelmişti. Muhalefet cephesinde "ortak cumhurbaşkanı adayı" çıkarılması seçeneği ön planda duruyor.

Bazı köşe yazarları ve siyasiler bir süredir Gül'ün adaylığı konusunu gündeme getiriyor.

Gül ve Karamollaoğlu ödül töreninde

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Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Gül ile görüşerek, adaylık konusunda teklif götüreceği belirtiliyordu. SP, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gül'ün de içinden çıktığı, adını Necmettin Erbakan'ın koyduğu, "Milli Görüş" geleneğini temsil ediyor.

Salı günü "Erbakan Ödülleri 2018" törenine katılan Gül'ü, Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu karşıladı.

SP'nin Gül'ü adaylığa ikna etme girişiminde bulunduğu izlenimi, AKP ile MHP ittifakının tepkisini çekti.

MHP lideri Bahçeli, partisinin AKP ile yaptığı Cumhur İttifakı'nı "hazmedemeyenlerin" Gül'ün Cumhurbaşkanı adaylığı üzerine "çok sinsi bir kamuoyu hazırlama stratejisi" yürüttüğünü öne sürdü.

Bahçeli'nin Twitter'dan yaptığı sert açıklamalar şöyle devam etti:

@dbdevletbahceli tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Şimdi 11’nci Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanı adaylığı üzerine çok sinsi bir kamuoyu hazırlama stratejisi devrededir. FETÖ işbaşındadır. PKK razıdır. Türkiye düşmanları heyecanlıdır. CHP, SP, HDP, İP Sayın Gül’ün adaylığına hevesle taliptir. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) 24 Nisan 2018

@dbdevletbahceli tarafından yapılan 2 numaralı Twitter paylaşımını geçin Sayın Erdoğan’ın 2007yılı Nisan ayında “kardeşim” açıklamasıyla Cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Abdullah Gül, siyasi akıl ve vefa ahlakını tartışmaya açacak bir kayıp ve kopuşun arifesindedir. Kardeşlik ne ara karanlığa gömüldü? Sayın Gül böylesi bir zaafa düşmeyi nasıl göze aldı? — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) 24 Nisan 2018

@dbdevletbahceli tarafından yapılan 3 numaralı Twitter paylaşımını geçin Türk’e ve Türkiye’ye ne kadar hasım varsa faaliyet halindedir. Sayın Abdullah Gül, bunların yüzünü güldürecekse, gül olup tepelerinden yağacaksa hem kendisine hem de geçmişine bilinsin ki ihanet eder. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) 24 Nisan 2018

@dbdevletbahceli tarafından yapılan 4 numaralı Twitter paylaşımını geçin Düşman emeller,her yerde sorun çıkarmak için uğraşıyorlar.İki güzide futbol kulübümüz olan Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın müsabakasını bile siyasallaştırıp karıştırmaya cüret ve cesaret ettiler.Netice olarak,çıkan/çıkartılan hadiseler sonucunda mezkur karşılaşmayı yarım bıraktırdılar. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) 24 Nisan 2018

@dbdevletbahceli tarafından yapılan 5 numaralı Twitter paylaşımını geçin Diyorum ki, Türkiye İP’e çekilemez, paslanmış altı okla vurulamaz, FETÖ-PKK-PYD-YPG ve diğer Türk düşmanlarının eline düşemez, esaretine giremez. Türkiye’nin gülmesi, GÜL’le değil, Cumhur İttifakı’nın ahlakıyla, milli ve manevi duruşuyla temellenecek, inşallah temin edilecektir. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) 24 Nisan 2018

Erdoğan: Benim öyle bir derdim yok

Hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem Başbakan Binali Yıldırım, adaylıkla ilgili sorulara "Gidin ona sorun" yanıtını vermişti.

Salı günü de Erdoğan, Gül'ün adaylığıyla ilgili açıklamasında "Benim hiç öyle bir problemim, öyle bir derdim yok" diye yanıt verdi, "Senaryomuzu kendimize göre belirleriz, karşımızdakiler kendilerini bize göre ayarlasınlar" dedi.

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Pazartesi günü Gül'ün, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile İstanbul'da bir araya geldiği bildirilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen AKP'nin kurucularından eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ise, Gül'ün adaylığı konusunu da masaya yatırdıklarını söyledi ama detay vermedi.

AKP Sözcüsü Mahir Ünal da, "Dedikodu üzerinden gündem oluşturmayız, deklare edilirse gündemimize girer" dedi.

Gül'ün adaylığı üzerinden bir ittifak olasılığına bazı CHP'li milletvekillerinin de tepkili olduğu ve endişelerini CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na aktardığı biliniyor.

CHP Parti Meclisi üyesi Erdal Aksünger'in paylaşımı şöyle:

@EAksunger tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Abdullah Gül’ü desteklemem,yanından bile geçmem .Zaten o yüreğinde onda olduğunu zannetmiyorum. Öyle ise Saadet’in adayı olsun Ne olduğunu anlarız !! — Erdal Aksünger (@EAksunger) 24 Nisan 2018

Cumhurbaşkanlığına aday gösterilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de "Bana 'Gül için adaylıktan çekil' deseler, çekilmem" dediği bildirilmişti.

Abdullah Gül, aday olabilir mi?

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Adaylık konusunda şimdiye kadar tavır açıklamayan Gül'ün, bir partinin adayı olmaya sıcak bakmadığı iddia ediliyor.

CHP tabanının mesafeli olsa Gül'ün muhafazakar tabandan ve seçimlerde kritik rol oynayacak olan Kürt seçmenden oy alabileceği hesabı yapılıyor.

Muhalefetin ortak adayda uzlaşması halinde öncelikle Gül'ün, bağımsız aday ya da "çatı aday" olması seçeneği muhalefetin önemli seçenekleri arasında yer alıyor.