Trump ve Macron'un samimi anları

Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron'un Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığı resmi ziyaret kapalı kapılar ardında konuşulanlar kadar kameralar önünde yaşananlarla da gündem oldu.

Donald Trump, Fransa ziyareti sırasında Macron ile oldukça yakın bir görüntü sergilemişti. Bu yakınlık Macron'un Washington ziyaretinde zirve yaptı.

BBC'nin Paris temsilcisi Lucy Williamson, ikilinin sık sık telefonda konuştuğuna ve samimi bir uyum içinde olduklarına dikkat çekiyor.

Bu uyumun, Fransa'yı İngiltere ve Almanya'nın önünde ABD'nin Avrupa'daki bir numaralı bağlantısı haline getirdiği yorumu yapılıyor.

İki liderin aralarındaki yaş farkına rağmen, ülkelerindeki politik düzeni sallayarak iktidara gelmiş olmaları gibi bir ortak noktaları bulunuyor.