2018'in en iyi yiyecek fotoğrafları
60 ülkeden 40 bin çalışmanın katıldığı, Dünyanın En İyi Yiyecek Fotoğrafları yarışması sonuçlandı. Farklı kategorilerde düzenlenen yarışmanın birincilerinin insan-yiyecek ilişkisini görüntüledikleri fotoğrafları derledik.
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Noor Ahmed Gelal
60'tan fazla ülkeden 40 bin fotoğrafın katıldığı yarışmada, Bangladeşli Nur Ahmed Celal'in, bir Hindu tapınağında tüm gün tutulan orucun açıldığı sofraları görüntüleyen bu çalışması yarışmanın galibi oldu
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Victor Pugatschew
Şarap fotoğrafı kategorisinde Victor Pugatschew'in fotoğrafı. Fransa'nın Champagne bölgesinde çekilen fotoğrafta, chardonnay tipi şarap üretiminde sıkılan üzüm şırasının alttaki tanka akışı görülüyor
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Debdatta Chakraborty
Debdatta Chakraborty 'Hasadı eve getir' kategorisinde birinci oldu. Fotoğrafta bir nehirde ağlarını seren balıkçılar görülüyor
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Aniko Lueff Takacs
Aniko Lueff'un Yemek Blogçuları kategorisinde birinci olan fotoğrafında, peteğin üzerine akan lavanta balı ve üzerindeki kuru lavanta yaprakları görülüyor
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Tom Parker
Masadaki Yemek kategorisinde birinci olan Tom Parker'in fotoğrafında Kolombiya'nın Cartegena kentindeki bir otelde yaptığı yemeği sunan bir şef görülüyüyor
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Michael Meisen
Günde bir Elma kategorisinde birincilik güller ve elmalarla bu mizanseni oluşturan Michael Meisen'a verildi.
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Oliver Hauser
Oliver Hauser'ın bu fotoğrafı Adem Havva'ya yemek pişiriyor serisinden alındı
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Andy Grimshaw
Hasadın en iyileri kategorisinde Andy Grimshaw'un bu fotoğrafı birinci old
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Guillaume Flandre
Guillaume Flandre'nin Senegal'in başkenti Dakar'daki bir pazarda çektiği bu kare "Tarlada yiyecek" kategorisinde birinci oldu
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Guillaume Flandre
Flandre Aile Yemeği kategorisinde de babasını ve dedesini birlikte Noel yemeği pişiririken çektiği bu fotoğrafla birinci oldu
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Linda Taylor
Linda Taylor'ın armutlar ve armutla yapılan pastalar fotoğrafı Yiyecek Portresi ödülünü aldı
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Probal Rashid
Probal Rashid'in Yaşam için Yiyecek kategorisini kazanan fotoğrafı. Fotoğrafta balıkçı Lokman Miah teknesinde yemek pişirirken görülüyor.
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Derek Snee
Derek Snee'nin, İngiliz Yiyecek Festivalleri kategorisinde birinci olan fotoğrafı. Paella pişirilen tezgahı gösteren Fotoğraf Newcastle kentindeki Noel Pazarı'nda çekildi.
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Jade Nina Sarkhel
Satılık Yiyecek kategorisindeki en iyi fotoğraf Jade Nina Sarhel'in. Fotoğrafta Mumbai kentinde Diwali festivalinden bir gün önce sipariş ettikleri ekmekleri bekleyen kadınlar görülüyor.