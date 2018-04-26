2018'in en iyi yiyecek fotoğrafları

  • 26 Nisan 2018

60 ülkeden 40 bin çalışmanın katıldığı, Dünyanın En İyi Yiyecek Fotoğrafları yarışması sonuçlandı. Farklı kategorilerde düzenlenen yarışmanın birincilerinin insan-yiyecek ilişkisini görüntüledikleri fotoğrafları derledik.

  • Bangladeş'teki Hindu tapınağında oruçlarını açmaya hazırlananlar Noor Ahmed Gelal

    60'tan fazla ülkeden 40 bin fotoğrafın katıldığı yarışmada, Bangladeşli Nur Ahmed Celal'in, bir Hindu tapınağında tüm gün tutulan orucun açıldığı sofraları görüntüleyen bu çalışması yarışmanın galibi oldu

  • Chardonnay tipi şarap üretiminde sıkılan üzüm şırasının alttaki tanka akışı Victor Pugatschew

    Şarap fotoğrafı kategorisinde Victor Pugatschew'in fotoğrafı. Fransa'nın Champagne bölgesinde çekilen fotoğrafta, chardonnay tipi şarap üretiminde sıkılan üzüm şırasının alttaki tanka akışı görülüyor

  • Bir nehirde ağlarını seren balıkçılar Debdatta Chakraborty

    Debdatta Chakraborty 'Hasadı eve getir' kategorisinde birinci oldu. Fotoğrafta bir nehirde ağlarını seren balıkçılar görülüyor

  • Lavanta balı Aniko Lueff Takacs

    Aniko Lueff'un Yemek Blogçuları kategorisinde birinci olan fotoğrafında, peteğin üzerine akan lavanta balı ve üzerindeki kuru lavanta yaprakları görülüyor

  • Kolombiya'nın Cartegena kentindeki bir otelde yaptığı yemeği sunan bir şef Tom Parker

    Masadaki Yemek kategorisinde birinci olan Tom Parker'in fotoğrafında Kolombiya'nın Cartegena kentindeki bir otelde yaptığı yemeği sunan bir şef görülüyüyor

  • Güller ve elmalar mizanseni Michael Meisen

    Günde bir Elma kategorisinde birincilik güller ve elmalarla bu mizanseni oluşturan Michael Meisen'a verildi.

  • Yiyeceğin üzerine limon sıkan bir adam Oliver Hauser

    Oliver Hauser'ın bu fotoğrafı Adem Havva'ya yemek pişiriyor serisinden alındı

  • Yeşil fasulyeler Andy Grimshaw

    Hasadın en iyileri kategorisinde Andy Grimshaw'un bu fotoğrafı birinci old

  • Dakar'daki pazarda hayvanlar Guillaume Flandre

    Guillaume Flandre'nin Senegal'in başkenti Dakar'daki bir pazarda çektiği bu kare "Tarlada yiyecek" kategorisinde birinci oldu

  • Noel yemeği pişiren fotoğrafçının dedesi ve babası Guillaume Flandre

    Flandre Aile Yemeği kategorisinde de babasını ve dedesini birlikte Noel yemeği pişiririken çektiği bu fotoğrafla birinci oldu

  • Pastalar ve armutlar Linda Taylor

    Linda Taylor'ın armutlar ve armutla yapılan pastalar fotoğrafı Yiyecek Portresi ödülünü aldı

  • Balıkçı Lokman Miah'ın teknesinde yemek pişirmesi. Probal Rashid

    Probal Rashid'in Yaşam için Yiyecek kategorisini kazanan fotoğrafı. Fotoğrafta balıkçı Lokman Miah teknesinde yemek pişirirken görülüyor.

  • Paella'nın hazırlanışı. Derek Snee

    Derek Snee'nin, İngiliz Yiyecek Festivalleri kategorisinde birinci olan fotoğrafı. Paella pişirilen tezgahı gösteren Fotoğraf Newcastle kentindeki Noel Pazarı'nda çekildi.

  • Sipariş ettikleri ekmekleri bekleyen kadınlar. Jade Nina Sarkhel

    Satılık Yiyecek kategorisindeki en iyi fotoğraf Jade Nina Sarhel'in. Fotoğrafta Mumbai kentinde Diwali festivalinden bir gün önce sipariş ettikleri ekmekleri bekleyen kadınlar görülüyor.