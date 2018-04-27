Güney ve Kuzey Kore liderlerinin gündeminde hangi konular yok?

Kuzey ve Güney Kore liderleri 11 yıl sonra ilk kez bir araya geldi.

Kim Jong-un, askerden arındırılmış bölgeyi geçerek Güney Kore'ye giden ilk Kuzey Kore lideri oldu. Kim'i, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in karşıladı.

İki lider şeref kıtasını selamladı, ülkelerin milli marşları çalındı.

Kim Jong-un yeni bir tarih yazmaya başladıklarını söylerken, Moon Jae-in cesur bir anlaşma istediğini söyledi.

Kuzey Kore medyasına göre Devlet Başkanı Kim Jong-un da iki ülke arasındaki tüm sorunları "açık yüreklilikle" tartışmak istiyor. Peki ele alınacak konular arasında Kuzey Kore'nin nükleer silahları ve Kore Savaşı'nın resmen son bulması da var mı?

BBC Korece Servisi Editörü Su-Min Hwang liderlerin gündemini değerlendirdi.