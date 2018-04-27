Kraliyet ailesine yeni katılan prensin adı Louis Arthur Charles
- 27 Nisan 2018
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Prens William ve eşi Cambridge Düşesi Catherine'in yeni doğan oğullarına Prens Louis Arthur Charles adı verildi.
Yeni Prens, Pazartesi günü doğmuştu.
William ve Catherine çiftinin George ve Charlotte adlarında iki çocukları daha var.
Yeni doğan Prens, tahtın beşinci varisi.
Doğum, Londra'da St. Mary's Hastanesi'nde gerçekleşti.
Çiftin, bebek doğana kadar cinsiyetini bilmedikleri bildirildi.