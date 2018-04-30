Telif hakkı AFP Image caption Göçmenler Meksika'nın güneyinden 25 Mart'ta yola çıkmıştı.

İltica etmek için ABD'ye doğru yola çıkan bir kafiledeki onlarca göçmen ABD-Meksika sınırında durduruldu.

ABD'li yetkililer çoğu çocuklu 150 kişiye, San Diego yakınlarındaki sınır kapısında bulunan işlem merkezinin dolu olduğunu söyledi.

Orta Amerikalı göçmenlerin daha sonra sınırdan girişlerine izin mi verileceği, yoksa geri mi çevirilecekleri net değil, ancak göçmenler sınır kapısındaki bekleyişlerini sürdürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, göçmen kafilesinin ABD'nin güvenliğine yönelik bir tehdit olduğunu söyledi.

Trump, Twitter mesajlarında kafilenin göç yasalarını sıkılaştırma gereğini gösterdiğini de vurgulamıştı.

Trump, Meksika sınırındaki eyaletlere sınıra bir duvar inşa edilene kadar güvenlik önlemlerini arttırmak için asker konuşlandırmalarını istemişti.

Göçmen kafilesi 25 Mart'ta Meksika'nın güneyinden, Guetemala sınırı yakınlarından yola çıkmış ve bir noktada kafiledeki göçmen sayısı bin kişiyi aşmıştı.

Grup, ABD sınırına kadar olan 3200 kilometrelik yolu otobüsler, trenler ve yürüyerek kat etti. Göçmenlerin çoğu ülkelerindeki kovuşturmalar ve şiddetten kaçtıklarını söylüyor.

Sınır kapısında ne oldu?

Kafilenin organizatörlerinden Alex Mensing BBC'ye yaptığı açıklamada, ABD'li sınır muhafızlarının San Ysidro sınır kapısındaki kafileden hiç kimsenin işlemini yapmadığını söyledi.

Bazı göçmenlerin işlem yapılan binaya giden uzun köprüyü geçmesine izin verildiği ancak binanın hemen dışında durduruldukları belirtildi.

ABD'li yetkili Kevin McAleenan "San Ysidro sınır kapısında kapasitemizi doldurduk" dedi.

Telif hakkı Reuters Image caption Kafile üyelerinin bazıları birlikte yemek hazırladılar.

MacAleenan "Görevlilerimiz tesiste olanların işlemlerini yapana kadar, bu bireylerin Meksika'da beklemesi gerekebilir" dedi.

Göçmen kafilesinin avukatlarından Nicole Ramos Associated Press Haber Ajansına yaptığı açıklamada "Irak'ta bir haftadan kısa sürede üs inşa edebiliyoruz. 200 göçmenin işlemlerini yapamıyoruz. Buna inanmıyorum" dedi.

Şimdi ne olacak?

Çoğu Honduraslı olan göçmenler, karşılaştıkları engele karşın geceyi işlem merkezinin yakınında kamp kurarark geçirmeye karar verdi.

Kafileyi organize eden örgüt Pueblo Sin Fronteras'ın Direktörü Irieno Mujica "O kadar uzun süredir bekliyoruz ki, bizi bugün mü yarın mı içeri alacakları gerçekten çok önemli değil" dedi.

ABD hükümeti yasal olarak iltica başvurularını almak zorunda, ancak Orta Amerika ülkelerinden yapılan iltica başvurularının çoğu reddediliyor.

Trump duvarını ne zaman inşa edecek?

Meksika sınırına "büyük, güzel bir duvar" inşa etmek Trump'ın başlıca seçim kampanyası vaatlerinden biriydi, ancak duvar projesi Kongre tarafından engellenmiş ve akamete uğramış gibi görünüyor.

Trump'ın geçen ay imzaladığı bütçe yasasında duvar için 1,2 milyar dolar ayrılmıştı, ancak Beyaz Saray 25 milyar dolarlık bir kaynak istiyordu.

Kongre'nin onayladığı duvar bütçesi de koşullarla verildi. Paranın büyük çoğunluğu, yeni bir duvar inşası için değil, sınırdaki mevcut duvarların tamiri için kullanılabilecek.

Geçen ay Savunma Bakanlığı Pentagon, Başkan Trump ve Savunma Bakanı James Mattis arasında Pentagon bütçesinin bir kısmının duvar için kullanılması konusunda ilk görüşmelerin yapıldığını doğrulamıştı.

Ancak Demokrat Partili Senatörler Dick Durbin ve Jack Reed Savunma Bakanlığı'na yazdığı mektupta bakanlık bütçesini böyle bir amaç için kullanmak yetkileri bulunmadığını söylemişti.