Porno film yıldızı Stormy Daniels, Trump'ı 'lekeleyici' paylaşım nedeniyle dava ediyor

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Porno film yıldızı Stormy Daniels, ABD Başkanı Donald Trump'ı "lekeleyici" bir Twitter paylaşımı nedeniyle dava ediyor.

2006 yılında ABD Başkanı Donald Trump ile cinsel ilişkiye girdiğini öne süren porno yıldızı Stormy Daniels, CBS televizyonuna verdiği röportajda, iddiaları nedeniyle "tehdit edildiğini" açıklamıştı.

Donald Trump ise bir robot resmin yer aldığı Tweet'i takipçileri ile yeniden paylaşarak, tehdit iddiasını "tam bir sahtekarlık" olarak nitelemişti.

Trump'ın yeniden paylaştığı Tweet'te, Stormy Daniels'ın tehdit iddiası ile ilgili çizdirdiği robot resimle, eski bir erkek arkadaşı arasındaki benzerlik vurgulanıyordu.

New York federal mahkemesine açılan davada, Trump'ın paylaşımının lekeleyici olduğu iddiası savunuluyor. Aynı zamanda Daniels'ın sahte tehdit iddiasıyla, "ciddi bir suç işlemekle" itham edildiği de belirtiliyor.

Stormy Daniels 2011'de InTouch dergisine verdiği söyleşide, 2006 yılında Trump'ın eşi Melania'dan olan oğlu Barron doğduktan kısa bir süre sonra cinsel ilişkiye girdiklerini söylemişti.

Melania Trump ile 2005 yılında evlenen Trump, iddiaları yalanlıyor.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Stormy Daniels, 60 dakika programında Anderson Cooper'ın sorularını yanıtladı.

Mart ayı sonunda 60 dakika programında Anderson Cooper'ın sorularını yanıtlayan Daniels, tehdidin 2011 yılında Las Vegas'taki bir otoparkta yaşandığını söyledi.

Daniels, yaklaşan kişinin kendisine "Trump'ı rahat bırak" dediğini ve sonra da yanındaki kızına dönerek, "Annesine bir şey olursa hiç iyi olmaz" dediğini iddia etmişti.