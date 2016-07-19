15 Temmuz darbe girişimi: Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi'nin yerine atama
15 Temmuz darbe girişimi sırasında rehin alındıktan sonra kurtarılan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi'nin yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yerine atama yapıldığı bildirildi.
Jandarma Genel Komutanlığı görevini vekaleten Korgeneral İbrahim Yaşar üstlenecek.
Darbe gecesi basına yansıyan haberlere göre, Mendi de 15 Temmuz darbe girişimi sırasında rehin alınan komutanlar arasında yer alıyordu, darbenin püskürtülmesinin ardından kurtarıldığı bildirilmişti.