Sizin fotoğraflarınız: En sevdiğim
BBC Türkçe okurlarının "En sevdiğim" konulu çağrımıza yolladıkları fotoğraflardan bir seçki. Okur fotoğrafları ve kısa haber videolarımızı Instagram'da @bbcturkce hesabından takip edebilirsiniz.
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Efe Aydogan
Efe Aydoğan'ın Norveç gezisinden.
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Tayfun Tatar
Tayfun Tatar: "Fotoğrafı Milano'da odamın penceresinden çektim. Yüksek bir binada olduğum için penceremden sadece gökyüzünün görünmesi bana bir çeşit özgürlük hissi yaşattı. Bu hissi bir kitapla perçinlemek istedim."
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Vedat Guleryuz
Vedat Güleryüz: "İstanbul siyah beyaz yaşanmalı..."
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Hilal Atay
Hilal Atay'ın analog makine ile fotoğrafını çektiği kuzeni.
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Abdurrahman Ulas
Abdurrahman Ulaş'ın objekitifinden
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Zeynep Inceman
Zeynep İnceman'ın Çanakkele Güzelyalı'da çektiği fotoğraf.
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Mahsun CIRIK
Mahsun Cırık'ın Diyarbakır'da çektiği fotoğraf.
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Zeynep Ayse Isci
Muğla Zeytinlikuyu sahilinde bir tekne.
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Ahmet Yoldas
Ahmet Yoldaş'ın objektifinden.
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Alp Icer
Alp İçer'in fotoğrafıyla İstanbul silueti. Bir sonraki konumuz ise "Yaz Havası". Fotoğraflarınızı 10 Ağustos tarihine kadar yourpicsturks@bbc.co.uk adresine yollayabilirsiniz.