Sizin fotoğraflarınız: En sevdiğim

  • 29 Temmuz 2016

BBC Türkçe okurlarının "En sevdiğim" konulu çağrımıza yolladıkları fotoğraflardan bir seçki. Okur fotoğrafları ve kısa haber videolarımızı Instagram'da @bbcturkce hesabından takip edebilirsiniz.

  • Efe Aydoğan bu fotoğrafı Norveç’te çekti. Efe Aydogan

    Efe Aydoğan'ın Norveç gezisinden.

  • - Tayfun Tatar

    Tayfun Tatar: "Fotoğrafı Milano'da odamın penceresinden çektim. Yüksek bir binada olduğum için penceremden sadece gökyüzünün görünmesi bana bir çeşit özgürlük hissi yaşattı. Bu hissi bir kitapla perçinlemek istedim."

  • - Vedat Guleryuz

    Vedat Güleryüz: "İstanbul siyah beyaz yaşanmalı..."

  • Hilal Atay'ın analog makine ile çektiği fotoğrafını kuzeni. Hilal Atay

    Hilal Atay'ın analog makine ile fotoğrafını çektiği kuzeni.

  • - Abdurrahman Ulas

    Abdurrahman Ulaş'ın objekitifinden

  • - Zeynep Inceman

    Zeynep İnceman'ın Çanakkele Güzelyalı'da çektiği fotoğraf.

  • - Mahsun CIRIK

    Mahsun Cırık'ın Diyarbakır'da çektiği fotoğraf.

  • - Zeynep Ayse Isci

    Muğla Zeytinlikuyu sahilinde bir tekne.

  • - Ahmet Yoldas

    Ahmet Yoldaş'ın objektifinden.

  • Alp İçer'den İstanbul siueti. Alp Icer

    Alp İçer'in fotoğrafıyla İstanbul silueti. Bir sonraki konumuz ise "Yaz Havası". Fotoğraflarınızı 10 Ağustos tarihine kadar yourpicsturks@bbc.co.uk adresine yollayabilirsiniz.