Guardian: Erdoğan referandum sonrası iktidarı eline alıyor

Telif hakkı EPA Image caption Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kurucusu olduğum partime, yuvama, sevdama, aşkıma bugün yeniden dönüyorum" demişti

İngiliz Guardian gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün törenle Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) yeniden üye olmasına sayfalarında yer verdi. Gazete, Erdoğan'ın kurucusu olduğu partiye katılarak, kılpayı elde ettiği referandum zaferi sonrası otoritesini sağlamlaştırma yolunda ilk adımı attığını yazdı.

Guardian'ın İstanbul'daki Türkiye muhabiri Kareem Shaheen'in imzasını taşıyan haberde, Erdoğan'ın bu ay yapılacak olağanüstü kongrede AKP Genel Başkanı seçilmesinin beklendiği belirtiliyor.

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Guardian'daki haberde, Erdoğan'ın dün AKP'ye üyelik formunu imzalaması sonrası yaptığı konuşmadan şu cümleler de yer alıyor:

"Kurucusu olduğum partime, yuvama, sevdama, aşkıma bugün yeniden dönüyorum."

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Haberden bazı satırlar şöyle:

"Türkiye'de seçmenler ülkeyi parlamenter demokrasiden başkanlık sistemi ile yönetilen bir cumhuriyete dönüştürecek anayasa değişikliklerini geçen ay az farkla onayladı. Değişiklikler Erdoğan'a iki dönem daha cumhurbaşkanı adayı olma imkanı veriyor. Bu durumda kendisinin 2029'a dek güçlü bir şekilde yürütmenin başında olması mümkün.

"Değişikliklerle Meclis'in önemli denetim yetkileri ortadan kalkıyor. Başbakanlık makamı ile birlikte...

"Cumhurbaşkanı, AKP kadrolarıyla doldurulmuş itaatkar bir parlamento ile çalışacak, yargı üzerinde neredeyse tam kontrolü olacak bu da Erdoğan'ın yönetimin tüm alanlarındaki hakimiyetini pekiştirecek."

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'Erdoğan AKP üzerindeki etkisini muhafaza etti'

Guardian, Türkiye'de cumhurbaşkanlarından geçmişte tarafsız olmalarının beklendiğini, son anayasa değişiklikleri ile ise onların partileriyle ilişkilerinin kesilmesi hükmünün kalktığını hatırlatıyor.

Erdoğan'ın, Türkiye'nin doğrudan halk tarafından seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olduğunu hatırlatıyor Guardian. Onun 2014'te ayrıldığı AKP ve partinin milletvekili adayları üzerindeki etkisini hep koruduğunu da ekliyor.

Haber şu satırlarla sürüyor:

"Erdoğan zaman zaman anayasal normlara aykırı davrandı, seçmenlere kendi vizyonunu destekleyen kişilere oy vermeleri çağrısında bulundu.

"Cumhurbaşkanı, partisinin genel başkanı da olarak, milletvekili adayları üzerindeki kontrolünün daha da artıracak. 2019 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması ve partisinin aynı yıl Meclis'te çoğunluğunu muhafaza etmesi halinde, programının aynen uygulanmasını sağlayacak."

Telif hakkı Reuters Image caption 10 Ağustos 2014'te 12. Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, 27 Ağustos 2014'te yapılan AKP 1. Olağanüstü Büyük Kongresi ile genel başkanlığı Ahmet Davutoğlu'na devrederek partisine veda etmişti.

Guardian'daki haberin sonunda ise iki hatırlatma var.

Bunlardan ilki yaklaşık 150 medya mensubunun demir parmaklıklar ardında olduğu Türkiye'nin, dünyada en fazla gazetecinin hapiste bulunduğu ülkeye dönüşmesi.

Diğeri ise Türkiye'nin en büyük üç şehri Ankara, İstanbul ve İzmir'de referandumdan çıkan "Hayır" sonucuna karşın, baskıcı önlemlerin oylamadan sonra iki hafta boyunca sürmesinin, Erdoğan'ın parçalanmış toplumu bütünleştirmeye çalışacağı yönündeki umutları boşa çıkarması.