Wikipedia, erişim yasağının kaldırılması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu

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Türkiye'de erişime kapatılan internet ansiklopedisi Wikipedia'nın sahibi Wikimedia Vakfı, erişim yasağının kalkması için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

Siteye erişim, Wikipedia'nın İngilizce sitesinde yer alan "Suriye İç Savaşı'na Dış Müdahaleler" ve "Devlet Destekli Terörizm" başlıklarında Türkiye ile ilgili yer alan içerikler nedeniyle 29 Nisan'da Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından idari tedbir kararı ile engellenmişti.

Aynı gün Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi de idari tedbir kararını onaylamıştı.

Wikimedia'nın AYM'ye başvurusunu vakfın avukatı Gönenç Gürkaynak yaptı.

BBC Türkçe'ye bilgi veren Gürkaynak, Wikipedia'nın sahibi Wikimedia Vakfı adına mahkemeye başvurduğunu söyledi.

Yerel mahkemeye yapılan itirazın reddedilmesi üzerine bu adımı attıklarını belirten Gürkaynak, AYM'nin başvuruyu ne zaman değerlendireceği konusunda bir yorum yapmanın mümkün olmadığını söyledi.

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BTK, bazı içeriklerin kaldırılmasını istemişti

Wikipedia'nın İngilizce sitesinde yer alan "Suriye İç Savaşı'na Dış Müdahaleler" ve "Devlet Destekli Terörizm" başlıklarında dünyadaki pek çok ülkenin geçmişte "terör örgütlerine" verdiği destek ve Suriye İç Savaşı'ndaki rolleri ile ilgili bilgiler ve iddialar yer alırken, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bu sayfalarda Türkiye'yle ilgili içeriklerin kaldırılmasını istiyor.

BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, mahkemenin verdiği kararın ardından bu içerikler kaldırılmadan Wikipedia'nın açılmasının mümkün olmadığını söylemişti.

Wikimedia'nın mahkeme kararına karşı 3 Mayıs'ta yaptığı itiraz 5 Mayıs'ta reddedilmişti.

Hukuk profesörü Yaman Akdeniz ise dün Twitter'dan yaptığı açıklamada Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararına ikinci defa itiraz ettiklerini duyurmuştu.