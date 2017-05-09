Bahçeli'den 'idam cezasını TBMM'ye getirin' çağrısı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP hükümetine, idam cezasını geri getiren düzenlemeyi acilen yapma çağrısında bulundu ve "İdam cezasına AKP destek midir? Evet. Cumhurbaşkanı kanun önüne gelirse onaylayacak mıdır? Evet. O halde durmayalım. Alttan almayalım. Gecikmeyelim" dedi.

İdam cezasının getirilmesi ve TBMM'de görüşülüp kabul edilmesi konusunda "MHP bütün gücüyle vardır. Buradadır. Bu bahsin kapanmasını acilen beklemektedir. " diyen MHP lideri "Vatan hainlerine cezaysa ceza, idamsa idam. İşte er meydanı, işte TBMM. Biz dün ne söylüyorsak aynı noktadadır." diye konuştu.

Bahçeli ayrıca "İdam cezasına AKP destek midir? Evet. Cumhurbaşkanı kanun önüne gelirse onaylayacak mıdır? Evet. O halde durmayalım. Alttan almayalım. Gecikmeyelim. Türkiye'nin kendi göbek bağını nasıl keseceğini herkese gösterelim. Kötülerde ar olmaz. Türk milletinin kesinlikle affı olmaz, olmayacaktır. " dedi.

'Kürdistan için son rötuşlar'

Bahçeli, ABD'nin Kobani'de ve Rusya'nın da Afrin'de YPG'ye askeri destek vermesini eleştirerek "Suriye ve Irak'ta süren kaosun Türkiye'ye dönmesi konusunda yoğun bir gayret vardır. Güya ABD stratejik ortaktır, güya Rusya ile ilişkiler düzelmektedir... Kurulması istenen Kürdistan için adeta son rötuşlar yapılmaktadır. Önümüzdeki Ağustos ayı için çağrı ve değerlendirmeler peş peşe önümüze düşmektedir" ifadelerini kullandı.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin "İkinci bir Ekmelleddin vakası yaşamamak için kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğim" sözlerine cevap veren Bahçeli, "Muharrem İnce bey ayrıntılı bir değerlendirmeyle konuşma yapmıyor. Siyaseti kendi çıkarlarıyla yönlendiriyor. Ekmeleddin Bey partimizin milletvekilimizdir. Muharrem İnce Bey önce genel başkanına sorsun sonra açıklama yapsın birazda ince davransın" dedi.