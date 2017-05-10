Çavuşoğlu: YPG'ye verilen her silah Türkiye için tehdittir

Telif hakkı EPA Image caption Suriye-Türkiye sınırında birlikte hareket eden ABD ve YPG askerleri

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD yönetiminin YPG'ye silah yardımına onay vermesine tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "YPG, PKK gibi terör örgütüdür, aralarında fark yoktur. YPG'ye verilen her silah Türkiye için tehdittir" dedi.

YPG ise gelişmeyi 'tarihi karar' olarak değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rakka operasyonu öncesi YPG'ye silah yardımı yapılmasını onayladı. YPG'ye gönderilecek silahlar arasında ağır makinalı tüfekler ve zırhlı araçlar da bulunuyor.

ABD Savunma Bakanı James Mattis ile birlikte Litvanya'ya giden Pentagon Sözcüsü Dana White, konu ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Dana White açıklamasında, "Koalisyon ortağımız Türkiye'nin güvenlik kaygılarının fazlasıyla farkındayız. Türkiye hükümetine ve halkına şu konularda güvence vermek isteriz: ABD, NATO müttefikini koruma ve yeni güvenlik risklerinin önünde geçme taahhüdünde bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

'Erdoğan'ın ziyaretinde ele alınacak'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Karadağ'da yaptığı açıklamada konunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretinde ele alınacağını belirtti:

"YPG, PKK gibi terör örgütüdür, aralarında fark yoktur. YPG'ye verilen her silah Türkiye için tehdittir.

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Bizim bu konulardaki düşüncelerimizi Amerikan yönetimi çok iyi biliyor. Tüm konuları bu sayın cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Washinton ziyareti sırasında Cumhurbaşkanımız ve Trump bizzat görüşecektir, değerlendireceklerdir.

"Bizim bugüne kadar paylaştığımız görüşleri, gerekçeleriyle beraber daha önce telefonda sayın cumhurbaşkanımız ve Trump daha önce defalarca görüşmüşlerdir, ilk defa yüz yüze görüşme imkanı olacaktır. Daha sonra, NATO kapsamında da görüşeceklerdir ama Washington ziyaretnde tüm bu düşünceleri, gerekçeleriyle beraber Trump ve muhataplarımızla paylaşacağız. Bizzat, sayın cumhurbaşkanımız bu konuları gündeme getirecektir".

Canikli: Temennimiz bu yanlış durdurulur

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ise, 'ABD'nin bu yanlışa dur diyeceğini umut ettiklerini' belirtti.

TV kanalı A Haber'e konuşan Canikli ise kararın kabul edilemeyeceğini söyledi:

"ABD'nin kendilerinin de terör örgütü olarak kabul ettiği gruba YPG üzerinden silah vermesi gerçeği değiştirmez, bunun kabul edilmesi mümkün değil. Türkiye devletinin geleceğini tehdit edecek şekilde terör örgütlerinin orada mevcudiyetini biz kabul edemeyiz.

Telif hakkı Reuters Image caption YPG Rakka'yı çevrelemek amacıyla yürütülen operasyonda yer alıyor.

"Umut ediyoruz ki ABD yönetimi bu yanlışa dur diyecektir, bundan vazgeçecektir, böyle bir politika kimseye fayda sağlamaz, terör örgütleriyle aynı çuvala girilmez. Gerekli tüm diplomatik girişimleri yapıyoruz yapmaya devam edeceğiz. Temennimiz yeni ABD yönetimi tarafından bu yanlış durdurulur ve dostluğun gereği ne ise o yapılır.

"DEAŞ'la mücadele için kara harekatı ancak YPG ile başarılı olabilir söyleminin gerçekle ilgisi yoktur, umarım bu yanlıştan dönülür."

YPG: Tarihi bir karar

YPG'den yapılan açıklamada, ABD'nin yardım kararının 'tarihi' olduğu belirtildi.

YPG sözcüsü Redur Xelil, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, "Bu tarihi karardan sonra YPG, terörizme karşı verilen hızlı mücadelede, daha güçlü, daha etkili ve daha kararlı bir rol oynayacaktır" dedi.

Dün de PYD lideri Salih Müslim, ABD'nin YPG'ye yardımının doğal olduğunu söylemişti.

YPG'ye gönderilecek silahlar

BBC Washington Muhabiri Gary O'Donoghue, bir Pentagon kaynağının, YPG'ye mühümmat, hafif silahlar, makinalı tüfekler, ağır makinalı tüfekler, iş makineleri ve zırhlı araçlar gönderileceğini söylediğini aktardı.

BBC'ye konuşan kaynak, ABD'nin Rakka operasyonu sonrası YPG'ye verilan silahları "geri almak isteyeceğini" söyledi.

Aynı kaynak ABD'nin YPG'den istediği güvenceyi aldığını, Kürt güçlerin Rakka'nın IŞİD'den geri alınması sonrası kentten ayrılacaklarını ve şehrin yönetimini Araplara bırakacaklarını da sözlerine ekledi

Erdoğan gelecek hafta Trump'la görüşecek

ABD Savunma Bakanı James Mattis bugün Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile bir telefon görüşmesi yapmıştı.

James Mattis görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Amacımız Rakka'yı almak için Türklerle beraber çalışmak. Bunu nasıl yapacağımızı çözeceğiz" demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki hafta Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek.

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Görüşme öncesi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Beyaz Saray'a gitmişlerdi.

Son olarak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da ABD'ye gitti.

Heyet, Trump'ın danışmanı Herbert Raymond McMaster başkanlığındaki heyetle bir araya gelmişti.

Görüşmede Suriye ve Irak'taki gelişmeler, "terörle mücadele", ikili ilişkiler ve diğer güvenlik konularının ele alındığı bildirilmişti.