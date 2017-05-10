Erdoğan'dan ABD'ye 'YPG' tepkisi: Temenni ediyorum ki yanlıştan bir an önce dönülür

Telif hakkı DHA Image caption Erdoğan, "Temenni ederim ki ifade edilen bazı gerçeklerden ABD'ye gitmeden bir an önce dönülmüş olunur" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'de Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı Halk Savunma Birlikleri'ne (YPG) silah yardımı yapılmasını onaylamasını yorumladı. Erdoğan, "Temenni ediyorum ki yanlıştan bir an önce dönülür" dedi.

Erdoğan, Ankara'da ağırladığı Sierra Leone Cumhurbaşkanı Ernest Bai Koroma ile düzenlediği ortak basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Suriye ve Irak'taki her gelişmenin Türkiye için doğrudan milli güvenlik meselesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Müttefiklerimizin terör örgütlerinin yanında değil yanımızda yer alacağına inanmak istiyoruz" diye konuştu.

Erdoğan, ABD'nin kararı ile ilgili endişelerini, 16 Mayıs'ta Donald Trump ile yapacağı görüşmede ayrıntılı bir şekilde aktaracağını kaydetti.

Trump'tan Rakka operasyonu öncesi YPG'ye silah yardımına onay

"25 Mayıs'taki mini NATO zirvesinde de müttefiklerimiz ile konuyu masaya yatıracağız" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Temenni ederim ki ifade edilen bazı gerçeklerden ABD'ye gitmeden bir an önce dönülmüş olunur."

Başbakan Binali Yıldırım da daha önce ABD yönetiminin YPG'ye silah yardımına onay vermesine tepki göstermiş, "Türkiye bölgede PKK'nın bir başka terör örgütü DEAŞ'a karşı kullanılmasına karşıdır" demişti.

Yıldırım'dan ABD'ye tepki: PKK DEAŞ'a karşı kullanılmamalı

Telif hakkı EPA Image caption Suriye-Türkiye sınırında birlikte hareket eden ABD ve YPG askerleri

YPG'ye gönderilecek silahlar

BBC Washington Muhabiri Gary O'Donoghue, bir Pentagon kaynağının, YPG'ye mühümmat, hafif silahlar, makinalı tüfekler, ağır makinalı tüfekler, iş makineleri ve zırhlı araçlar gönderileceğini söylediğini aktardı.

BBC'ye konuşan kaynak, ABD'nin Rakka operasyonu sonrası YPG'ye verilan silahları "geri almak isteyeceğini" söyledi.

Aynı kaynak ABD'nin YPG'den istediği güvenceyi aldığını, Kürt güçlerin Rakka'nın IŞİD'den geri alınması sonrası kentten ayrılacaklarını ve şehrin yönetimini Araplara bırakacaklarını da sözlerine ekledi.