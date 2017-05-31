Şırnak'tan kalkan askeri helikopter düştü
Şırnak'ın Uludere ilçesinden kalkan askeri helikopterin, kalkıştan 3 dakika sonra düştüğü bildirildi.
Doğan Haber Ajansı (DHA), Şenoba beldesinden kalkan coogeer tipi helikopterin içerisinde 10'dan fazla askeri personelin bulunduğunu aktardı.
Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada "İlimiz Uludere ilçesi Şenoba beldesinden kalkan cooger tipi helikopterimiz kalktıktan 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına takılması sonucu düşmüştür. Olay yerine kurtarma ekiplerimiz intikal etmiştir" dendi.