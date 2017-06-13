Başörtülü balerin, Paris'te sahneye çıkmak istiyor

Mısırlı Engy El-Shazly 27 yaşında iken her zaman rüyası olan bale eğitimi almaya başladı. Geçen yıllar içinde bugün artık bale eğitimi verecek noktaya ulaşmış durumda.

İlk önceleri balenin geleneksel yapısı ile başörtüsünün çelişeceğini düşünüyordu. Engy, dans ederken uzun elbise tercih ederek "uyum sorununu" aştığını düşünüyor.

Engy'yi eleştirenlerse başörtüsünü bağlama şeklini dahi eleştiriyor. Ancak Engy her şeye rağmen baleden kopmamayı başardı.

Birçok kişi onun bir ilham kaynağı olduğunu düşünüyor. Başörtülü balerin Engy bir gün Paris'teki Opera sahnesine çıkmak istiyor.